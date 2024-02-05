https://sputniknews.com.tr/20240205/6-subat-depremlerinin-ardindan-gaziantep-merkez-ne-durumda--1080396247.html
6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep merkez ne durumda?
6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep merkez ne durumda?
6 Şubat depremlerinde 3 bin 897 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'te, şehir merkezinin son hali depremin yıldönümünde Sputnik kamerası tarafından... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T14:37+0300
2024-02-05T14:37+0300
2024-02-05T14:38+0300
video
gaziantep
şehitkamil
deprem
6 şubat depremlerinin 1. yılı
görüntü
kahramanmaraş
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Gaziantep şehir merkezi 6 Şubat depremin ardından 1 yıl sonra yeniden görüntülendi. Gündüz ve gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, şehir merkezinde yer alan bazı binaların hala hasarlı olduğu görüldü. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kameraya yansıyan görüntülerde depremin izlerine rağmen gündelik hayatın devam ettiği göze çarptı.Sputnik'e konuşan 6 Şubat depremine yakalanan bir depremzede bir taksi şoförü, "Şehirde gördüğünüz hasarlı binaların büyük çoğunluğu kolonu kesilen binalara ait. Dükkan ve mağaza açmak için kolon yıktıran binaların yüzde doksanı yıkıldı. Depremden en çok etkilenen binalar onlar oldu. Bazı binalarda apartman sakinlerinin müsaade etmemesine rağmen mahkemelik olmayı göze alan kişiler zorla kolon yıktırdı. Ben deprem olurken evde uyuyordum, hazırlıksız yakalandık. Çok şükür hayattayız ama hala korkmaya devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.
gaziantep
şehitkamil
kahramanmaraş
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Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080396832_229:0:1370:856_1920x0_80_0_0_6d1a9ad2e22e2da72d0bc58896983057.png
Gaziantep şehir merkezi
Gaziantep şehir merkezi
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
video, gaziantep, şehitkamil, deprem, видео, görüntü, kahramanmaraş
video, gaziantep, şehitkamil, deprem, видео, görüntü, kahramanmaraş
6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep merkez ne durumda?
14:37 05.02.2024 (güncellendi: 14:38 05.02.2024)
6 Şubat depremlerinde 3 bin 897 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'te, şehir merkezinin son hali depremin yıldönümünde Sputnik kamerası tarafından kaydedildi.
Gaziantep şehir merkezi 6 Şubat depremin ardından 1 yıl sonra yeniden görüntülendi. Gündüz ve gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, şehir merkezinde yer alan bazı binaların hala hasarlı olduğu görüldü.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kameraya yansıyan görüntülerde depremin izlerine rağmen gündelik hayatın devam ettiği göze çarptı.
Sputnik'e konuşan 6 Şubat depremine yakalanan bir depremzede bir taksi şoförü, "Şehirde gördüğünüz hasarlı binaların büyük çoğunluğu kolonu kesilen binalara ait. Dükkan ve mağaza açmak için kolon yıktıran binaların yüzde doksanı yıkıldı. Depremden en çok etkilenen binalar onlar oldu. Bazı binalarda apartman sakinlerinin müsaade etmemesine rağmen mahkemelik olmayı göze alan kişiler zorla kolon yıktırdı. Ben deprem olurken evde uyuyordum, hazırlıksız yakalandık. Çok şükür hayattayız ama hala korkmaya devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.