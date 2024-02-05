https://sputniknews.com.tr/20240205/48-ulkeden-polis-ozel-harekat-ekiplerinin-katildigi-swat-challenge-2024-sonuclari-belli-oldu-1080438570.html
48 ülkeden Polis Özel Harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sonuçları belli oldu
48 ülkeden Polis Özel Harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sonuçları belli oldu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından polis özel harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sona erdi. Polis Özel... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T18:34+0300
2024-02-05T18:34+0300
2024-02-05T18:34+0300
dünya
polis özel harekât (pöh)
kazakistan
türkiye
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
polis
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Dünyanın birçok ülkesinden polis ekiplerinin katıldığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen SWAT Challenge 2024 sona erdi.Al Ruwayyah'daki Training City'de gerçekleştirilen etkinlikte, 48 ülkeden 87 takım katıldı. Yarışmada ekipler, 'Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur' olmak üzere beş ana kategoride yarışıyor. Arnavutluk'tan katılan ekipler, parkuru başarılı bir şekilde tamamlamak için mücadele etti.Türk Polis Özel Harekat ekibi yarışmada üçüncü olduBirinci ve ikinci sırayı Kazakistan'dan Polis Özel Harekat ekipleri Sunkar ve Sarder grubu kazandı. Türkiye ise en iyi listesinde üçüncü sırada yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/resmi-gazetede-yayinlanmisti-2024-polis-alimi-ne-zaman-basvurular-basladi-mi-sartlari-neler-1080218514.html
kazakistan
bae
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polis özel harekât (pöh), kazakistan, türkiye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), polis
polis özel harekât (pöh), kazakistan, türkiye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), polis
48 ülkeden Polis Özel Harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sonuçları belli oldu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından polis özel harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sona erdi. Polis Özel Harekat ekibinin başarılı performans sergilediği yarışmada kazananlar da belli oldu.
Dünyanın birçok ülkesinden polis ekiplerinin katıldığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen SWAT Challenge 2024 sona erdi.
Al Ruwayyah'daki Training City'de gerçekleştirilen etkinlikte, 48 ülkeden 87 takım katıldı. Yarışmada ekipler, 'Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur' olmak üzere beş ana kategoride yarışıyor. Arnavutluk'tan katılan ekipler, parkuru başarılı bir şekilde tamamlamak için mücadele etti.
Türk Polis Özel Harekat ekibi yarışmada üçüncü oldu
Birinci ve ikinci sırayı Kazakistan'dan Polis Özel Harekat ekipleri Sunkar ve Sarder grubu kazandı. Türkiye ise en iyi listesinde üçüncü sırada yer aldı.