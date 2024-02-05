https://sputniknews.com.tr/20240205/48-ulkeden-polis-ozel-harekat-ekiplerinin-katildigi-swat-challenge-2024-sonuclari-belli-oldu-1080438570.html

48 ülkeden Polis Özel Harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sonuçları belli oldu

48 ülkeden Polis Özel Harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sonuçları belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından polis özel harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 sona erdi. Polis Özel... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T18:34+0300

2024-02-05T18:34+0300

2024-02-05T18:34+0300

dünya

polis özel harekât (pöh)

kazakistan

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

polis

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Dünyanın birçok ülkesinden polis ekiplerinin katıldığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen SWAT Challenge 2024 sona erdi.Al Ruwayyah'daki Training City'de gerçekleştirilen etkinlikte, 48 ülkeden 87 takım katıldı. Yarışmada ekipler, 'Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur' olmak üzere beş ana kategoride yarışıyor. Arnavutluk'tan katılan ekipler, parkuru başarılı bir şekilde tamamlamak için mücadele etti.Türk Polis Özel Harekat ekibi yarışmada üçüncü olduBirinci ve ikinci sırayı Kazakistan'dan Polis Özel Harekat ekipleri Sunkar ve Sarder grubu kazandı. Türkiye ise en iyi listesinde üçüncü sırada yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/resmi-gazetede-yayinlanmisti-2024-polis-alimi-ne-zaman-basvurular-basladi-mi-sartlari-neler-1080218514.html

kazakistan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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polis özel harekât (pöh), kazakistan, türkiye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), polis