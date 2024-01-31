https://sputniknews.com.tr/20240131/resmi-gazetede-yayinlanmisti-2024-polis-alimi-ne-zaman-basvurular-basladi-mi-sartlari-neler-1080218514.html

Resmi Gazete'de yayınlanmıştı: 2024 polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

Resmi Gazete'de yayınlanmıştı: 2024 polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel için kadro ihdas... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T10:37+0300

2024-01-31T10:37+0300

2024-01-31T10:37+0300

türkiye

polis

polis akademisi

polis memuru

alım

işe alım

personel

personel alımı

personel sayısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101350/25/1013502584_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_a9b850444da56dff131dec63be326d37.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyurulmuştu. Karara göre EGM merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü; taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız" ifadelerini kullandı. Polis alımı başvuru tarihleri ve diğer detayları henüz açıklanmasa da uzmanlar diğer alımlardan çok da farklı olmayacağını düşünüyor. Buna göre diğer alımlarda şartlar şu şekilde sıralanmıştı:Polis alımı başvurusu nasıl yapıır?Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.Açılacak kadro ve kontenjanlar Şartlar neler?POMEM şartları ise şöyle;

https://sputniknews.com.tr/20240127/saglik-bakani-kocadan-kamuya-35-bin-saglik-personeli-alimina-iliskin-paylasim-1080101756.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2024 polis alımı ne zaman, 2024 polis başvuruları, 2024 polis başvuruları başladı mı, 2024 polis başvuru şartları neler, 2024 polis başvuru şartları, polis başvuruları, polis başvuruları ne zaman, polis başvuruları ne zaman 2024, polis başvuru yaşı, polis başvuru şartları