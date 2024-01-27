https://sputniknews.com.tr/20240127/saglik-bakani-kocadan-kamuya-35-bin-saglik-personeli-alimina-iliskin-paylasim-1080101756.html
Sağlık Bakanı Koca'dan, kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Koca'dan, kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T17:42+0300
2024-01-27T17:42+0300
2024-01-27T17:42+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık
sağlık bakanı
irak sağlık bakanlığı
sağlık çalışanı
hemşire
recep tayyip erdoğan
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Sağlık Bakanı Koca, kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Koca, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın personel alımıyla ilgili açıklamalarından bir kesite de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240127/erdogan-onumuzdeki-ay-kamuya-15-bini-hemsire-olmak-uzere-35-bin-saglik-personeli-daha-aliyoruz-1080101006.html
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fahrettin koca, sağlık, sağlık bakanı, irak sağlık bakanlığı , sağlık çalışanı, hemşire, recep tayyip erdoğan
fahrettin koca, sağlık, sağlık bakanı, irak sağlık bakanlığı , sağlık çalışanı, hemşire, recep tayyip erdoğan
Sağlık Bakanı Koca'dan, kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."
Koca, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın personel alımıyla ilgili açıklamalarından bir kesite de yer verdi.