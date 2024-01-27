https://sputniknews.com.tr/20240127/saglik-bakani-kocadan-kamuya-35-bin-saglik-personeli-alimina-iliskin-paylasim-1080101756.html

Sağlık Bakanı Koca'dan, kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Koca'dan, kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T17:42+0300

2024-01-27T17:42+0300

2024-01-27T17:42+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık

sağlık bakanı

irak sağlık bakanlığı

sağlık çalışanı

hemşire

recep tayyip erdoğan

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Sağlık Bakanı Koca, kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Koca, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın personel alımıyla ilgili açıklamalarından bir kesite de yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240127/erdogan-onumuzdeki-ay-kamuya-15-bini-hemsire-olmak-uzere-35-bin-saglik-personeli-daha-aliyoruz-1080101006.html

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fahrettin koca, sağlık, sağlık bakanı, irak sağlık bakanlığı , sağlık çalışanı, hemşire, recep tayyip erdoğan