https://sputniknews.com.tr/20240127/erdogan-onumuzdeki-ay-kamuya-15-bini-hemsire-olmak-uzere-35-bin-saglik-personeli-daha-aliyoruz-1080101006.html

Erdoğan: Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz

Erdoğan: Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşuyor. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T17:01+0300

2024-01-27T17:01+0300

2024-01-27T17:22+0300

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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2024

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan