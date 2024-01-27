Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: Kazanırsa İsveç'i NATO'ya alacak dedin, sen aldın
“Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse Yaptın! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza geçit yok!
Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç’i NATO’ya alacak dedin, Sen aldın!
Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer dedin, Filistin’e bombalar yağıyor!!
Kılıçdaroğlu kazanırsa, faizleri arttırır, Nas var dedin, faizleri arttırdın, EKONOMİYİ BATIRDIN!!
Kılıçdaroğlu kazanırsa, 15 Temmuz’u unutur dedin, B.A.E.’nin AYAĞINA GİTTİN!
Türkiye’yi dünyanın mülteci kampına çevirdin!”
Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse YAPTIN! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza GEÇİT YOK!!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2024
• Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç'i Nato'ya alacak dedin, SEN ALDIN!
• Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer…