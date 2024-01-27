Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: Kazanırsa İsveç'i NATO'ya alacak dedin, sen aldın

Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse YAPTIN! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza GEÇİT YOK!!



• Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç'i Nato'ya alacak dedin, SEN ALDIN!



• Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer…