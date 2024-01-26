https://sputniknews.com.tr/20240126/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-cumhurbaskani-erdogana-isvec-tesekkuru-1080070215.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsveç' teşekkürü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsveç' teşekkürü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç'in katılımının NATO'yu... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T16:32+0300
2024-01-26T16:32+0300
2024-01-26T16:32+0300
dünya
nato
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
isveç
türkiye
recep tayyip erdoğan
teşekkür
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dolayısıyla teşekkür etti.İsveç'in üyeliğinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini 'memnuniyetle' karşıladığını belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hızlı imzası için teşekkür ediyorum" dedi.Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve hükümetinin İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin destek mesajını da memnuniyetle karşıladığını aktararak, "Macaristan Parlamentosu toplanır toplanmaz Macaristan'ın İsveç'in üyeliğin) onayını dört gözle bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.Macaristan Parlamentosunun şubat sonunda yeniden toplanacağı bilgisini veren Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için bu tarihin beklenmesi gerektiğini söyledi.Karadağ Başbakanı Spajic de İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasını istediklerini ve bu süreçte Türkiye ve Macaristan'dan gelen 'güzel haberleri' memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240126/erdogan-isvece-verilen-nato-onayini-degerlendirdi-abdnin-kararini-bekliyoruz-1080066492.html
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nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, teşekkür
nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, teşekkür
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsveç' teşekkürü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç'in katılımının NATO'yu daha güçlü hale getireceğini vurgulayarak NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dolayısıyla teşekkür etti.
İsveç'in üyeliğinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini 'memnuniyetle' karşıladığını belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hızlı imzası için teşekkür ediyorum" dedi.
Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve hükümetinin İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin destek mesajını da memnuniyetle karşıladığını aktararak, "Macaristan Parlamentosu toplanır toplanmaz Macaristan'ın İsveç'in üyeliğin) onayını dört gözle bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Macaristan Parlamentosunun şubat sonunda yeniden toplanacağı bilgisini veren Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için bu tarihin beklenmesi gerektiğini söyledi.
Karadağ Başbakanı Spajic de İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasını istediklerini ve bu süreçte Türkiye ve Macaristan'dan gelen 'güzel haberleri' memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.