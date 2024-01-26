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Erdoğan, İsveç'e verilen NATO onayını değerlendirdi: 'ABD'nin kararını bekliyoruz'
Erdoğan, İsveç'e verilen NATO onayını değerlendirdi: 'ABD'nin kararını bekliyoruz'
İsveç'e verilen NATO onayını değerlendiren Erdoğan ABD'ye ilişkin, "Bir an önce meclislerinde çıkarmaları gerektiğini söyledik, kararı bekliyoruz" dedi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:İsrail'e soykırım davasıErdoğan, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240123/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-murat-kurum-ile-ekrem-imamoglu-arasinda-kac-puan-var-1079932535.html
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recep tayyip erdoğan, isveç, yerel seçimler, abd, nato, israil
recep tayyip erdoğan, isveç, yerel seçimler, abd, nato, israil

Erdoğan, İsveç'e verilen NATO onayını değerlendirdi: 'ABD'nin kararını bekliyoruz'

14:22 26.01.2024 (güncellendi: 15:08 26.01.2024)
© AARecep Tayyip Erdoğan - cuma namazı
Recep Tayyip Erdoğan - cuma namazı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA
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İsveç'e verilen NATO onayını değerlendiren Erdoğan ABD'ye ilişkin, "Bir an önce meclislerinde çıkarmaları gerektiğini söyledik, kararı bekliyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Yarın İzmir'deyim, adayları açıklayacağız. Eskişehir'de aday tanıtacağız, Eskişehir'i önemsiyoruz.
(İBB Başkan Adayı Kurum'un projeleri) İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız.
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
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Erdoğan, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." dedi.
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