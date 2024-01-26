https://sputniknews.com.tr/20240126/erdogan-isvece-verilen-nato-onayini-degerlendirdi-abdnin-kararini-bekliyoruz-1080066492.html
Erdoğan, İsveç'e verilen NATO onayını değerlendirdi: 'ABD'nin kararını bekliyoruz'
Erdoğan, İsveç'e verilen NATO onayını değerlendirdi: 'ABD'nin kararını bekliyoruz'
İsveç'e verilen NATO onayını değerlendiren Erdoğan ABD'ye ilişkin, "Bir an önce meclislerinde çıkarmaları gerektiğini söyledik, kararı bekliyoruz" dedi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T14:22+0300
2024-01-26T14:22+0300
2024-01-26T15:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
isveç
yerel seçimler
abd
nato
israil
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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:İsrail'e soykırım davasıErdoğan, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240123/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-murat-kurum-ile-ekrem-imamoglu-arasinda-kac-puan-var-1079932535.html
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recep tayyip erdoğan, isveç, yerel seçimler, abd, nato, israil
recep tayyip erdoğan, isveç, yerel seçimler, abd, nato, israil
Erdoğan, İsveç'e verilen NATO onayını değerlendirdi: 'ABD'nin kararını bekliyoruz'
14:22 26.01.2024 (güncellendi: 15:08 26.01.2024)
İsveç'e verilen NATO onayını değerlendiren Erdoğan ABD'ye ilişkin, "Bir an önce meclislerinde çıkarmaları gerektiğini söyledik, kararı bekliyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Yarın İzmir'deyim, adayları açıklayacağız. Eskişehir'de aday tanıtacağız, Eskişehir'i önemsiyoruz.
(İBB Başkan Adayı Kurum'un projeleri) İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız.
Erdoğan, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." dedi.