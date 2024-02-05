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2023'te yurtdışına çıkan Rusların sayısı yüzde 33 arttı, zirve Türkiye'nin oldu
2023'te yurtdışına çıkan Rusların sayısı yüzde 33 arttı, zirve Türkiye'nin oldu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Servisi'nin verilerine göre 2023 yılında yurtdışına çıkan Rusların sayısı yüzde 33 artarak 9.3 milyona yükseldi... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T16:43+0300
2024-02-05T16:44+0300
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tatil planı
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
rusya turizm endüstrisi birliği (rst)
rus turist
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Rusya Turizm Birliği, FSB Sınır Servisi'nin 2023 yılına ait yurtdışı seyahat verilerini paylaştı.Rusya Turizm Birliği'nin açıklamasına göre 2023 yılında yurtdışına seyahat eden Rusların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 arttı ve 9.3 milyon olarak kayıtlara geçti.Rus vatandaşlarının en çok seyahat ettiği ülke Türkiye olurken onu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır izledi.İlk 10'daki diğer ülkeler sırasıyla Tayland, Ermenistan, Çin, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Küba olurken önceki yıllarda ilk 10'da yer alan Maldivler ve Kırgızistan'ın yerini Çin ve Küba'ya bıraktığı görüldü.2019 yılı verilerinin yüzde 50 altındaBu arada Rusya Turizm Birliği, 2023'te kaydedilen 9.3 milyon turist rakamının pandemiden önceki 2019 yılında ulaşılan seviyenin yüzde 50 altında olduğuna dikkat çekti. Birlik, 2019'da yurtdışına çıkan Rusların sayısının 18 milyon olduğunu anımsattı.Türkiye’nin turizmde 2024 hedefleriKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022'de 51.4 milyon olan ziyaretçi sayısının yüzde 10 artışla 2023'te 56.7 milyona yükseldiğine işaret etmiş, "Ziyaretçi sayılarını ülke bazında incelediğimizde ilk üç ülke arasında birinciliği Rusya Federasyonu 6.3 milyon ziyaretçiyle, ikinciliği çok yakın bir rakamla 6.2 milyonla Almanya'dan ziyaretçiler, üçüncülüğü de 3.8 milyonluk rakamla İngiltere yani Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçiler elde etti" değerlendirmesinde bulunmuştu.Turistlerin 2022'de 10,3 gece olan ortalama kalış süresinin 2023'te yüzde 5 azalarak 9,8'e gerilediğini ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu aktaran Ersoy, kişi başı gecelik harcamaların 2017 ile 2023 arasında yüzde 53 artışla 65 dolardan 99 dolara yükseldiğini, kişi başı harcamanın ise yüzde 36 artışla 700 dolardan 952 dolara çıktığını, kişi başı gelir değil de kişi başı gecelik gelire endekslenmenin önemini vurguladı.Bakan Ersoy, turizm gelirlerinin 2023'te artarak 54.3 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, "Yani 56.7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54.3 milyar dolar toplam gelir ile 2023 turizmde rekor yıl oldu diyebiliriz" dedi.Turizmde 2024 hedeflerine de değinen Ersoy, "2022'de pandemi öncesi rakamlarla 51.4 milyona gelmişti, 2023’te 56.7 milyonla ziyaretçi rekoru kırıldı, önümüzdeki sene 60 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Yine bizim için öncelikli olan kişi başı gecelik harcamalarda 2022'de 89 dolar, geçen yıl 99 dolar gibi bir rekor elde etmiştik, burada da stratejimize uygun olarak gelirleri arttıran politikamıza uygun olarak 106 dolarlık kişi başı gecelik gelir bekliyoruz. Ortalama kalış süreleri pandeminin de etkisiyle 10,3'tü, 2023'te 9,8 pandemi öncesi rakamlara döndük. Yurt dışı yerleşikliklerin pasta payının azalması ve ürün çeşitliliğiyle sezonun 12 aya yayılmasının da etkisiyle bir parça daha aşağı geleceğini öngörüyoruz, 9,7 ortalama gecelemeyle 2024 yılını tamamlamayı hedefliyoruz. Gelir olarak baktığımızda ise 46,5 milyar dolarlık 2022 rekorunu bu sene 54,3 milyar dolarla tazeledik. Önümüzdeki sene yeni bir rekorla 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240131/bakan-simsek-degerlendirdi-tum-zamanlarin-en-iyi-performansi-1080226131.html
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rusya, türkiye, tatil, tatil planı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, rusya turizm endüstrisi birliği (rst), rus turist
rusya, türkiye, tatil, tatil planı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, rusya turizm endüstrisi birliği (rst), rus turist

2023'te yurtdışına çıkan Rusların sayısı yüzde 33 arttı, zirve Türkiye'nin oldu

16:43 05.02.2024 (güncellendi: 16:44 05.02.2024)
© Sputnik / Туран СалджыAntalya Rus turist
Antalya Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Servisi'nin verilerine göre 2023 yılında yurtdışına çıkan Rusların sayısı yüzde 33 artarak 9.3 milyona yükseldi. Türkiye, en fazla tercih edilen destinasyon oldu.
Rusya Turizm Birliği, FSB Sınır Servisi'nin 2023 yılına ait yurtdışı seyahat verilerini paylaştı.
Rusya Turizm Birliği'nin açıklamasına göre 2023 yılında yurtdışına seyahat eden Rusların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 arttı ve 9.3 milyon olarak kayıtlara geçti.
Rus vatandaşlarının en çok seyahat ettiği ülke Türkiye olurken onu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır izledi.
İlk 10'daki diğer ülkeler sırasıyla Tayland, Ermenistan, Çin, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Küba olurken önceki yıllarda ilk 10'da yer alan Maldivler ve Kırgızistan'ın yerini Çin ve Küba'ya bıraktığı görüldü.

2019 yılı verilerinin yüzde 50 altında

Bu arada Rusya Turizm Birliği, 2023'te kaydedilen 9.3 milyon turist rakamının pandemiden önceki 2019 yılında ulaşılan seviyenin yüzde 50 altında olduğuna dikkat çekti. Birlik, 2019'da yurtdışına çıkan Rusların sayısının 18 milyon olduğunu anımsattı.

Türkiye’nin turizmde 2024 hedefleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022'de 51.4 milyon olan ziyaretçi sayısının yüzde 10 artışla 2023'te 56.7 milyona yükseldiğine işaret etmiş, "Ziyaretçi sayılarını ülke bazında incelediğimizde ilk üç ülke arasında birinciliği Rusya Federasyonu 6.3 milyon ziyaretçiyle, ikinciliği çok yakın bir rakamla 6.2 milyonla Almanya'dan ziyaretçiler, üçüncülüğü de 3.8 milyonluk rakamla İngiltere yani Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçiler elde etti" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Turistlerin 2022'de 10,3 gece olan ortalama kalış süresinin 2023'te yüzde 5 azalarak 9,8'e gerilediğini ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu aktaran Ersoy, kişi başı gecelik harcamaların 2017 ile 2023 arasında yüzde 53 artışla 65 dolardan 99 dolara yükseldiğini, kişi başı harcamanın ise yüzde 36 artışla 700 dolardan 952 dolara çıktığını, kişi başı gelir değil de kişi başı gecelik gelire endekslenmenin önemini vurguladı.
Bakan Ersoy, turizm gelirlerinin 2023'te artarak 54.3 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, "Yani 56.7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54.3 milyar dolar toplam gelir ile 2023 turizmde rekor yıl oldu diyebiliriz" dedi.
Turizmde 2024 hedeflerine de değinen Ersoy, "2022'de pandemi öncesi rakamlarla 51.4 milyona gelmişti, 2023’te 56.7 milyonla ziyaretçi rekoru kırıldı, önümüzdeki sene 60 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Yine bizim için öncelikli olan kişi başı gecelik harcamalarda 2022'de 89 dolar, geçen yıl 99 dolar gibi bir rekor elde etmiştik, burada da stratejimize uygun olarak gelirleri arttıran politikamıza uygun olarak 106 dolarlık kişi başı gecelik gelir bekliyoruz. Ortalama kalış süreleri pandeminin de etkisiyle 10,3'tü, 2023'te 9,8 pandemi öncesi rakamlara döndük. Yurt dışı yerleşikliklerin pasta payının azalması ve ürün çeşitliliğiyle sezonun 12 aya yayılmasının da etkisiyle bir parça daha aşağı geleceğini öngörüyoruz, 9,7 ortalama gecelemeyle 2024 yılını tamamlamayı hedefliyoruz. Gelir olarak baktığımızda ise 46,5 milyar dolarlık 2022 rekorunu bu sene 54,3 milyar dolarla tazeledik. Önümüzdeki sene yeni bir rekorla 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
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Bakan Şimşek değerlendirdi: 'Turizmde tüm zamanların en iyi performansı'
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