https://sputniknews.com.tr/20240131/bakan-simsek-degerlendirdi-tum-zamanlarin-en-iyi-performansi-1080226131.html

Bakan Şimşek değerlendirdi: 'Tüm zamanların en iyi performansı'

Bakan Şimşek değerlendirdi: 'Tüm zamanların en iyi performansı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediğini ifade etti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T12:51+0300

2024-01-31T12:51+0300

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ekonomi

mehmet şimşek

turizm

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılı turizm istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaştığına ve 56,7 milyon olan yıl sonu hedefini aştığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

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mehmet şimşek, turizm