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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan oldu
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan oldu
Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İl Başkanı İbrahim Okan Özkan oldu. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T21:35+0300
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türkiye
vatan partisi
31 mart yerel seçimleri
türkiye
doğu perinçek
üsküdar
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi
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Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, burada yaptığı konuşmada, depreme dayanıklı kentler kuracaklarını söyledi.Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, kentlerin ve kasabaların altından fay hatlarının geçtiğini belirten Perinçek, "Bu Türkiye gerçeği ve İstanbul'un nüfusunu deprem belirlemesin" dedi.Perinçek, İstanbul'u nefes alınır ve yaşanır bir kent haline getireceklerini, birçok kamu kurumu, üniversite ve sanayi yerleşkesini İstanbul'un dışına taşıyacaklarını belirterek, "Bu sayede nüfus da Anadolu'ya geri dönecek. Bütün bunları uyguladığımız zaman İstanbul'u 10 yılda 5 milyon nüfuslu bir kent haline getirebiliriz" diye konuştu.Uydu kentler ve mahallelerle İstanbul'u yeniden inşa edeceklerini dile getiren Perinçek, "İstanbul'da ve bütün Türkiye'de o mahalle kültürünü, dayanışmasını, kardeşliğini, sevgisini ayağa kaldıracağız. İnsancıl kentler ve insancıl belediyeler kuracağız" ifadelerini kullandı.Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut il başkanı İbrahim Okan Özkan olduğunu açıklayarak, şunları kaydetti:İsminin açıklanmasının ardından sahneye çıkan Özkan, İstanbul'un sorunlarının Türkiye'nin sorunları olduğunu belirterek, "İstanbul'u sadece İstanbul'dan ibaret görenler İstanbul'u yönetemezler" dedi.İstanbul'un sorunlarının dağ gibi olduğuna dikkati çeken Özkan, "Deprem, trafik, toplu ulaşım, kira, hayat pahalılığı, çarpık kentleşme. Bu sorunların en büyük sebebi, İstanbul'a düzensiz göç sonrası oluşan nüfus yoğunluğudur" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231210/vatan-partisinin-ankara-adaylari-aciklandi-1078265420.html
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vatan partisi, 31 mart yerel seçimleri, türkiye, doğu perinçek, üsküdar, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi
vatan partisi, 31 mart yerel seçimleri, türkiye, doğu perinçek, üsküdar, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan oldu

21:35 04.02.2024
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İl Başkanı İbrahim Okan Özkan oldu.
Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, burada yaptığı konuşmada, depreme dayanıklı kentler kuracaklarını söyledi.
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, kentlerin ve kasabaların altından fay hatlarının geçtiğini belirten Perinçek, "Bu Türkiye gerçeği ve İstanbul'un nüfusunu deprem belirlemesin" dedi.
Perinçek, İstanbul'u nefes alınır ve yaşanır bir kent haline getireceklerini, birçok kamu kurumu, üniversite ve sanayi yerleşkesini İstanbul'un dışına taşıyacaklarını belirterek, "Bu sayede nüfus da Anadolu'ya geri dönecek. Bütün bunları uyguladığımız zaman İstanbul'u 10 yılda 5 milyon nüfuslu bir kent haline getirebiliriz" diye konuştu.
Uydu kentler ve mahallelerle İstanbul'u yeniden inşa edeceklerini dile getiren Perinçek, "İstanbul'da ve bütün Türkiye'de o mahalle kültürünü, dayanışmasını, kardeşliğini, sevgisini ayağa kaldıracağız. İnsancıl kentler ve insancıl belediyeler kuracağız" ifadelerini kullandı.
Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut il başkanı İbrahim Okan Özkan olduğunu açıklayarak, şunları kaydetti:
"Kendileri, bu millete adanmış kahramanlar kadrosunun namuslu, dürüst, birikimli, tecrübeli, bilinçli ve işini bilen seçkin arkadaşlar arasındadır. İstanbul halkına İbrahim Okan Özkan arkadaşımızı önerirken hiçbir zaman mahcup olmayacağız, başımızı öne eğmeyeceğiz. İşçisi, çiftçisi, zanaatkarı, esnafı, tüccarı ve sanayicisiyle birlikte İstanbul'u önümüzdeki zorluklardan, büyük aydınlıklara çıkartacak, zorlu mücadeleye önderlik edecektir."
İsminin açıklanmasının ardından sahneye çıkan Özkan, İstanbul'un sorunlarının Türkiye'nin sorunları olduğunu belirterek, "İstanbul'u sadece İstanbul'dan ibaret görenler İstanbul'u yönetemezler" dedi.
İstanbul'un sorunlarının dağ gibi olduğuna dikkati çeken Özkan, "Deprem, trafik, toplu ulaşım, kira, hayat pahalılığı, çarpık kentleşme. Bu sorunların en büyük sebebi, İstanbul'a düzensiz göç sonrası oluşan nüfus yoğunluğudur" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2023
POLİTİKA
Vatan Partisi’nin Ankara adayları açıklandı
10 Aralık 2023, 12:03
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