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Vatan Partisi’nin Ankara adayları açıklandı
Vatan Partisi’nin Ankara adayları açıklandı
Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı. Vatan Partisi’nin 12’nci Olağan Ankara il kurultayında Utku Reyhan Vatan Partisi’nin adayı... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T12:03+0300
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Vatan Partisi Ankara il örgütünün 12’nci olağan kurultayında partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bazı ilçeler için belediye başkan adayları belirlendi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katıldığı kurultayda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan olurken, Çankaya Belediye Başkanlığı için Murat Demirbaş, Mamak için Can Alkaç, Yenimahalle için Mustafa Aynur, Keçiören için Erdem Cömert, Sincan için Perihan Karagöllü adaylığını açıkladı.Utku Reyhan kimdir?Utku Reyhan 1985 Rize-Çamlıhemşin doğumlu. İlk ve Ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaktadır.2002 yılından bu yana İşçi Partisi’nin (Vatan Partisi) çeşitli kademelerinde görev yaptı. İşçi Partisi Öncü Gençlik’te Ankara İl Başkanı, MYK Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Türkiye Gençlik Birliği’nin kuruluşunda sözcülük görevini yürüten Reyhan, ilerleyen yıllarda TGB’de Ankara İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı görevlerini yürüttü.2010 yılında gerçekleşen İşçi Partisi 8. Genel Kurultayı’nda Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi. Bir dönem Ankara İl Sekreterliği görevini üstlenen Reyhan, 2013 yılında gerçekleştirilen 9. Genel Kurultay’da Örgütlenme Bürosu Başkanı olarak Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.Milli Anayasa Hareketi'nin (MAH) kuruluşunda yer alan ve bu kuruluşun genel sekreterliğini yürütün Reyhan, 11-12-13 Mart 2017 tarihlerinde toplanan Vatan Partisi 10. Kurultayı'nın ardından Genel Sekreterlik görevine getirildi. Reyhan bu görevi 27 Kasım 2020 tarihine kadar sürdürdü.Utku Reyhan 12 Nisan 2021 tarihinde Vatan Partisi Başkanlık Kuruluna seçilmiş ve yeniden Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. Reyhan, Ulusal Strateji Merkezi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanlığı ve Propaganda Bürosu Başkanlığı görevlerini de yürüttü.Aydınlık Gazetesi’nde haber müdürlüğü de yapan Utku Reyhan, haftanın iki günü Aydınlık’ta köşe yazısı yazmaktadır. Teori Dergisi yazı kurulu üyesi olan Reyhan, Ulusal Kanal’da da 'Yalancının Mumu' isimli bir program hazırlamış ve sunmuştur. Reyhan, gençlik döneminde de Gençlik Cephesi ve Kırmızı Beyaz dergilerinde makaleler yayınlamıştır. Halen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı’dır. Evli, bir çocuk babasıdır.
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Vatan Partisi’nin Ankara adayları açıklandı

12:03 10.12.2023
© Fotoğraf : Vatan PartisiVatan Partisi
Vatan Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2023
© Fotoğraf : Vatan Partisi
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Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı. Vatan Partisi’nin 12’nci Olağan Ankara il kurultayında Utku Reyhan Vatan Partisi’nin adayı oldu. Yenimahalle, Mamak, Sincan, Çankaya ve Keçiören adayları da belli oldu.
Vatan Partisi Ankara il örgütünün 12’nci olağan kurultayında partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bazı ilçeler için belediye başkan adayları belirlendi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katıldığı kurultayda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan olurken, Çankaya Belediye Başkanlığı için Murat Demirbaş, Mamak için Can Alkaç, Yenimahalle için Mustafa Aynur, Keçiören için Erdem Cömert, Sincan için Perihan Karagöllü adaylığını açıkladı.

Utku Reyhan kimdir?

Utku Reyhan 1985 Rize-Çamlıhemşin doğumlu. İlk ve Ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaktadır.

2002 yılından bu yana İşçi Partisi’nin (Vatan Partisi) çeşitli kademelerinde görev yaptı. İşçi Partisi Öncü Gençlik’te Ankara İl Başkanı, MYK Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Türkiye Gençlik Birliği’nin kuruluşunda sözcülük görevini yürüten Reyhan, ilerleyen yıllarda TGB’de Ankara İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı görevlerini yürüttü.

2010 yılında gerçekleşen İşçi Partisi 8. Genel Kurultayı’nda Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi. Bir dönem Ankara İl Sekreterliği görevini üstlenen Reyhan, 2013 yılında gerçekleştirilen 9. Genel Kurultay’da Örgütlenme Bürosu Başkanı olarak Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

Milli Anayasa Hareketi'nin (MAH) kuruluşunda yer alan ve bu kuruluşun genel sekreterliğini yürütün Reyhan, 11-12-13 Mart 2017 tarihlerinde toplanan Vatan Partisi 10. Kurultayı'nın ardından Genel Sekreterlik görevine getirildi. Reyhan bu görevi 27 Kasım 2020 tarihine kadar sürdürdü.
Utku Reyhan 12 Nisan 2021 tarihinde Vatan Partisi Başkanlık Kuruluna seçilmiş ve yeniden Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. Reyhan, Ulusal Strateji Merkezi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanlığı ve Propaganda Bürosu Başkanlığı görevlerini de yürüttü.
Aydınlık Gazetesi’nde haber müdürlüğü de yapan Utku Reyhan, haftanın iki günü Aydınlık’ta köşe yazısı yazmaktadır. Teori Dergisi yazı kurulu üyesi olan Reyhan, Ulusal Kanal’da da 'Yalancının Mumu' isimli bir program hazırlamış ve sunmuştur. Reyhan, gençlik döneminde de Gençlik Cephesi ve Kırmızı Beyaz dergilerinde makaleler yayınlamıştır. Halen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı’dır. Evli, bir çocuk babasıdır.
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