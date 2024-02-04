https://sputniknews.com.tr/20240204/trabzonspordan-mhk-baskani-ahmet-ibanogluna-istifa-cagrisi-1080395896.html

Trabzonspor'dan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na istifa çağrısı

Trabzonspor'dan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na istifa çağrısı

Trabzonspor'dan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na istifa çağrısında bulunularak "Bu çıkmaz sokaktan çıkışın tek yolunun MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun istifası... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T22:51+0300

2024-02-04T22:51+0300

2024-02-04T22:51+0300

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Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ardından MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na istifa çağrısında bulundu.Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadaki hakem yönetimi eleştirilerek, "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada belki de bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık! Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere orta hakem Arda Kardeşler ile VAR'daki Alper Çetin bulunuyordu" denildi.Açıklamada, "Oyuncumuz Bardhi'ye yapılan penaltıyı veremeyen, pozisyonun hemen ardından yediğimiz golden önce Mendy'nin formasından çekilmesini es geçen bu güruhun, Dolmabahçe'ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı. Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR'dı" ifadesine yer verildi.MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na da istifa çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240201/besiktas-trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1080263094.html

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