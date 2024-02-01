https://sputniknews.com.tr/20240201/besiktas-trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1080263094.html
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T11:56+0300
2024-02-01T11:56+0300
2024-02-01T11:56+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0c/1047964354_4:0:2194:1232_1920x0_80_0_0_8b3fee17ce8da1844ca533d611ebaf0b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0c/1047964354_361:0:2004:1232_1920x0_80_0_0_999e389b6a316d3261d265f7af839f59.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.