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SON DAKİKA | Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

11:56 01.02.2024
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Süper Lig - hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
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