https://sputniknews.com.tr/20240204/tatliligi-hayranlik-uyandiriyor-ardahanda-nesli-tukenmekte-olan-su-samuru-goruntulendi-1080382865.html
Tatlılığı hayranlık uyandırıyor: Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Tatlılığı hayranlık uyandırıyor: Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, buz tutan Kula Nehri üzerinde görüntülendi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T18:01+0300
2024-02-04T18:01+0300
2024-02-04T18:04+0300
ardahan
su samuru
hayvan
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Şehir merkezinden geçen yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde bir su samuru görüntülendi. Buz üstüne çıkarak çevreyi gözetleyen su samuru, Doğa fotoğrafçısı Erhan Deniz tarafından fotoğraflandı.
https://sputniknews.com.tr/20240204/akademisyenler-kirilmayan-fay-hatlarina-yogunlasti-nerede-7-buyuklugunde-deprem-olabilir-1080372392.html
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ardahan, su samuru, hayvan
ardahan, su samuru, hayvan
Tatlılığı hayranlık uyandırıyor: Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi 18:01 04.02.2024 (güncellendi: 18:04 04.02.2024)
Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, buz tutan Kula Nehri üzerinde görüntülendi.
Şehir merkezinden geçen yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde bir su samuru görüntülendi. Buz üstüne çıkarak çevreyi gözetleyen su samuru, Doğa fotoğrafçısı Erhan Deniz tarafından fotoğraflandı.
© -AW134609
Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samurunun boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor.
Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samurunun boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor.
© -AW134609
Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücü olan su samurları Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur.
Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücü olan su samurları Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur.
© -AW134609
Su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türün 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olarak görülüyor.
Su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türün 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olarak görülüyor.
Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samurunun boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor.
Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücü olan su samurları Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur.
Su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türün 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olarak görülüyor.