Akademisyenler kırılmayan fay hatlarına yoğunlaştı: Nerede 7 büyüklüğünde deprem olabilir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
07:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
08:00
3 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
08:10
4 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
09:10
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
09:38
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
10:10
4 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
10:23
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
11:08
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
11:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
16:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
16:27
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
17:21
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
17:29
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
17:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
19:09
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
20:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:53
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
09:09
2 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
09:19
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
09:47
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
10:36
1 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
10:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
11:29
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
12:10
1 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
18:39
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
20:55
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
21:33
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
21:52
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
22:14
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
22:33
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
22:42
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240204/akademisyenler-kirilmayan-fay-hatlarina-yogunlasti-nerede-7-buyuklugunde-deprem-olabilir-1080372392.html
Akademisyenler kırılmayan fay hatlarına yoğunlaştı: Nerede 7 büyüklüğünde deprem olabilir?
Akademisyenler kırılmayan fay hatlarına yoğunlaştı: Nerede 7 büyüklüğünde deprem olabilir?
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Tuncay Taymaz, henüz kırılmamaış ve 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek fay hatlarını açıkladı. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T15:28+0300
2024-02-04T15:28+0300
türkiye
deprem
afet
türkiye
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079246658_0:61:1704:1020_1920x0_80_0_0_3d818c9fbceb1c768a711dd34008bef3.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Kahramanmaraş depreminin bıraktığı noktadan itibaren, Doğanyol- Sivrice depreminin ucundan Karlıova'ya kadar giden kısımda, Sivrice, Palu, Bingöl, Hazar arasındaki olan kesim ve oradan Karlıova'ya kadar olan bölüm kırılmadı. Buralar da 6.5, 7 büyüklüğünde deprem oluşabilecek potansiyele sahip" dedi.6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü öncesinde İTÜ Maden Fakültesi Sismoloji ve Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz'ın da aralarında bulunduğu akademisyenler, fay hatları ile ilgili akademik çalışma yaptı.Çalışmalar, uluslararası dergilerde '2023 Mw 7.8 ve Mw 7.6 Kahramanmaraş Deprem Dizisinden Kuvvetli Yer Hareketinin Özellikleri' ve '2023 Kahramanmaraş Türkiye Deprem İkilisinin Hızlı Yırtılmayla Tetiklenmesi ve Basamaklı Fay Kırılma Mekanizmaları' başlıkları ile yayımlandı. Çalışmalarda hem Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı fay hattının durumu hem de Türkiye'deki faylara etkisi yer aldı.'1-2 yıl içinde bölgede 5.5'ten büyük depremler olacak'Prof. Dr. Taymaz, yaptıkları araştırmayı anlattı. "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri, ulusumuzun, milletimizin, vatanımızın ve dünyanın yaşadığı en büyük kıtasal ölçekteki deprem çiftlerinden bir tanesi" diyen Prof. Dr. Taymaz, "Bu şekilde tarihe geçmiş bir deprem. Benim kendi hesaplamalarıma göre, birinci depremin büyüklüğü 7.96; ikinci depremin büyüklüğü 7.8. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum; sismoloji ve deprem kaynak sismolojisi konusunda uzman bir akademisyen olarak 40 yıllık bilgi, birikimimle ve dünyanın ulaşabildiği teknoloji, bilimin gelişimi ile paralel olarak bilgisayar teknolojisiyle beraber elde ettiğimiz süper güçlü bilgisayarla yapılan modellemeler sonucu elde edilen magnitüd budur" diye konuştu.Bölgedeki artçılara ilişkin de Prof. Dr. Taymaz, "Tabii ki henüz artçılar bitmedi. 1-2 yıl kadar daha bu bölgede 5.5'ten büyük depremler olacak" dedi.'6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek potansiyele sahip'Fay hatlarıyla ilgili yaptığı incelemeleri de paylaşan Prof. Dr. Taymaz, "Kahramanmaraş depreminin bıraktığı noktadan itibaren, Doğanyol-Sivrice depreminin ucundan Karlıova'ya kadar giden kısımda, Sivrice, Palu, Bingöl, Hazar arasındaki olan kesim ve oradan Karlıova'ya kadar olan bölüm kırılmadı. Buralarda 6.5, 7 büyüklüğünde deprem oluşabilecek potansiyele sahip. Geçmişte, tarihte veriler var. Karlıova'dan Yedisu'ya kadar var. Yedisu'dan Erzincan'a, Reşadiye'ye kadar uzanan o bölgede kırılmayan kesimler var. Bunlar, hep 7'lik deprem ama en son 13, 15 Mart 1992 Erzincan depreminden sonra hem 13 Mart'ta ana şok hem 15'inde Pülümür, Ovacık fayına doğru, Tercan'dan itibaren güney kesimi kırılmıştı. O iki bölüm kırılmadı ama o iki kırık parçasını fay sistemini bütüncül olarak birleştirecek olursak; bu 2 depremde Sürgü fayı ile Doğanşehir fayının Malatya -Ovacık arasındaki birleşen fay kolu ile Pülümür'e kadar olan kısmında deprem üretmeyen, uç kısımlarında stres transferi var" dedi.'30-40 yıl önceki kırılan döngülerini tamamladılar'Prof. Dr. Taymaz, "Oralarda yönelimler hep küçük depremler; hep 5,5. Bir sismolog olarak 6'dan büyük depremleri daha çok ciddiye alıyorum ama ülkemizde 5,5 de yıkımlara sebebiyet veriyor. O bölgeler kırılmadı. Malatya, Ovacık fayı bunlar büyük fay. Her biri 100 kilometrenin üzerinde. Bunların her biri, 1 tane 1999 Gölcük depremi üretecek potansiyele sahip. O ikisi kırılmadı ama Erzincan Ovası'ndan itibaren Kuzey Anadolu Fayı'nın bütün coğrafya üzerinde Ladik, Havza, Tokat, Yozgat, Çankırı, Bolu, Düzce'ye kadar gelen kısımda da kırılmayan kesimler var. Bunlar, 30-40 yıl önceki kırılan döngülerini tamamladı. Bu işin tamamen Kuzey Anadolu Fayı kısmı" diye konuştu.'Büyük depremler olacak'Lübran, İsrail ve Filistin bölgesindeki fayın da kırılmadığını belirten Prof. Dr. Taymaz, "Doğu Anadolu Fayı'nın devamında bakacak olursak; Hatay Samandağ'dan itibaren Ölüdeniz Fayı'ndan Kızıldeniz'e kadar olan bölgede kırılmayan fay, bir sonraki 7, 7,5 büyüklükteki deprem Lübnan'da, Filistin'de, İsrail'de olacak; o bölgeyi yıpratacak. Kıbrıs etkilenecek, büyük tsunamiler olacak. Çünkü en son 1890'lı yıllarda ya da 1870'te olmuştu. Onları da çalıştık. Hem depremi hem tsunamisini modelledik" değerlendirmesinde bulundu.Kuzey Anadolu Fayı gibi Doğu Anadolu Fayı'nın da güneye doğru hareket halinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Taymaz, "Akabe Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar bu depremleri önümüzdeki 30 yıl içinde göreceğiz ama öte yandan Karlıova'dan itibaren Erzurum, Şenkaya, Küçük Kafkasya'ya kadar o bölgedeki kırılmayan Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu'muz da var; oralarda da depremler var. Narman, Şenkaya, Çaldıran gibi büyük depremler üretildi ve bunlar da 70'li yıllardan günümüze kadar henüz daha o beklenen büyük depremleri oluşturmadılar" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240203/bugun-yasanan-depremin-ardindan-pes-pese-aciklama-iki-uzman-da-deprem-icin-ayni-yeri-isaret-etti-1080342171.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079246658_132:0:1572:1080_1920x0_80_0_0_8bfaf037a8d23c3e5ed71d7d71595b12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, afet, türkiye, istanbul
deprem, afet, türkiye, istanbul

Akademisyenler kırılmayan fay hatlarına yoğunlaştı: Nerede 7 büyüklüğünde deprem olabilir?

15:28 04.02.2024
© AA / KYODOJaponya deprem 2024
Japonya deprem 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
© AA / KYODO
Abone ol
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Tuncay Taymaz, henüz kırılmamaış ve 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek fay hatlarını açıkladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Kahramanmaraş depreminin bıraktığı noktadan itibaren, Doğanyol- Sivrice depreminin ucundan Karlıova'ya kadar giden kısımda, Sivrice, Palu, Bingöl, Hazar arasındaki olan kesim ve oradan Karlıova'ya kadar olan bölüm kırılmadı. Buralar da 6.5, 7 büyüklüğünde deprem oluşabilecek potansiyele sahip" dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü öncesinde İTÜ Maden Fakültesi Sismoloji ve Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz'ın da aralarında bulunduğu akademisyenler, fay hatları ile ilgili akademik çalışma yaptı.
Çalışmalar, uluslararası dergilerde '2023 Mw 7.8 ve Mw 7.6 Kahramanmaraş Deprem Dizisinden Kuvvetli Yer Hareketinin Özellikleri' ve '2023 Kahramanmaraş Türkiye Deprem İkilisinin Hızlı Yırtılmayla Tetiklenmesi ve Basamaklı Fay Kırılma Mekanizmaları' başlıkları ile yayımlandı. Çalışmalarda hem Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı fay hattının durumu hem de Türkiye'deki faylara etkisi yer aldı.

'1-2 yıl içinde bölgede 5.5'ten büyük depremler olacak'

Prof. Dr. Taymaz, yaptıkları araştırmayı anlattı. "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri, ulusumuzun, milletimizin, vatanımızın ve dünyanın yaşadığı en büyük kıtasal ölçekteki deprem çiftlerinden bir tanesi" diyen Prof. Dr. Taymaz, "Bu şekilde tarihe geçmiş bir deprem. Benim kendi hesaplamalarıma göre, birinci depremin büyüklüğü 7.96; ikinci depremin büyüklüğü 7.8. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum; sismoloji ve deprem kaynak sismolojisi konusunda uzman bir akademisyen olarak 40 yıllık bilgi, birikimimle ve dünyanın ulaşabildiği teknoloji, bilimin gelişimi ile paralel olarak bilgisayar teknolojisiyle beraber elde ettiğimiz süper güçlü bilgisayarla yapılan modellemeler sonucu elde edilen magnitüd budur" diye konuştu.
Bölgedeki artçılara ilişkin de Prof. Dr. Taymaz, "Tabii ki henüz artçılar bitmedi. 1-2 yıl kadar daha bu bölgede 5.5'ten büyük depremler olacak" dedi.

'6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek potansiyele sahip'

Fay hatlarıyla ilgili yaptığı incelemeleri de paylaşan Prof. Dr. Taymaz, "Kahramanmaraş depreminin bıraktığı noktadan itibaren, Doğanyol-Sivrice depreminin ucundan Karlıova'ya kadar giden kısımda, Sivrice, Palu, Bingöl, Hazar arasındaki olan kesim ve oradan Karlıova'ya kadar olan bölüm kırılmadı. Buralarda 6.5, 7 büyüklüğünde deprem oluşabilecek potansiyele sahip. Geçmişte, tarihte veriler var. Karlıova'dan Yedisu'ya kadar var. Yedisu'dan Erzincan'a, Reşadiye'ye kadar uzanan o bölgede kırılmayan kesimler var. Bunlar, hep 7'lik deprem ama en son 13, 15 Mart 1992 Erzincan depreminden sonra hem 13 Mart'ta ana şok hem 15'inde Pülümür, Ovacık fayına doğru, Tercan'dan itibaren güney kesimi kırılmıştı. O iki bölüm kırılmadı ama o iki kırık parçasını fay sistemini bütüncül olarak birleştirecek olursak; bu 2 depremde Sürgü fayı ile Doğanşehir fayının Malatya -Ovacık arasındaki birleşen fay kolu ile Pülümür'e kadar olan kısmında deprem üretmeyen, uç kısımlarında stres transferi var" dedi.

'30-40 yıl önceki kırılan döngülerini tamamladılar'

Prof. Dr. Taymaz, "Oralarda yönelimler hep küçük depremler; hep 5,5. Bir sismolog olarak 6'dan büyük depremleri daha çok ciddiye alıyorum ama ülkemizde 5,5 de yıkımlara sebebiyet veriyor. O bölgeler kırılmadı. Malatya, Ovacık fayı bunlar büyük fay. Her biri 100 kilometrenin üzerinde. Bunların her biri, 1 tane 1999 Gölcük depremi üretecek potansiyele sahip. O ikisi kırılmadı ama Erzincan Ovası'ndan itibaren Kuzey Anadolu Fayı'nın bütün coğrafya üzerinde Ladik, Havza, Tokat, Yozgat, Çankırı, Bolu, Düzce'ye kadar gelen kısımda da kırılmayan kesimler var. Bunlar, 30-40 yıl önceki kırılan döngülerini tamamladı. Bu işin tamamen Kuzey Anadolu Fayı kısmı" diye konuştu.

'Büyük depremler olacak'

Lübran, İsrail ve Filistin bölgesindeki fayın da kırılmadığını belirten Prof. Dr. Taymaz, "Doğu Anadolu Fayı'nın devamında bakacak olursak; Hatay Samandağ'dan itibaren Ölüdeniz Fayı'ndan Kızıldeniz'e kadar olan bölgede kırılmayan fay, bir sonraki 7, 7,5 büyüklükteki deprem Lübnan'da, Filistin'de, İsrail'de olacak; o bölgeyi yıpratacak. Kıbrıs etkilenecek, büyük tsunamiler olacak. Çünkü en son 1890'lı yıllarda ya da 1870'te olmuştu. Onları da çalıştık. Hem depremi hem tsunamisini modelledik" değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Anadolu Fayı gibi Doğu Anadolu Fayı'nın da güneye doğru hareket halinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Taymaz, "Akabe Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar bu depremleri önümüzdeki 30 yıl içinde göreceğiz ama öte yandan Karlıova'dan itibaren Erzurum, Şenkaya, Küçük Kafkasya'ya kadar o bölgedeki kırılmayan Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu'muz da var; oralarda da depremler var. Narman, Şenkaya, Çaldıran gibi büyük depremler üretildi ve bunlar da 70'li yıllardan günümüze kadar henüz daha o beklenen büyük depremleri oluşturmadılar" diye konuştu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
YAŞAM
Peş peşe açıklama: İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti, 'Stres birikti' dedi
Dün, 12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала