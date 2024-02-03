https://sputniknews.com.tr/20240203/bugun-yasanan-depremin-ardindan-pes-pese-aciklama-iki-uzman-da-deprem-icin-ayni-yeri-isaret-etti-1080342171.html
Peş peşe açıklama: İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti, 'Stres birikti' dedi
Peş peşe açıklama: İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti, 'Stres birikti' dedi
Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bugün Hakkari depremi sonrası peş peşe korkutan açıklamalar geldi. Zamanı bilinmeyen depremin 7... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T12:36+0300
2024-02-03T12:36+0300
2024-02-03T12:46+0300
yaşam
deprem
uzman
hakkari
yorum
naci görür
övgün ahmet ercan
fay hattı
fay
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AFAD sabah saat 06.09'da merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirmişti.Yaşanan depremlerin ardından gözler uzman isimlere çevrilmişti. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Jeofizik Y.Müh. Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan beklenen açıklamalar geldi. İki isim de bölgedeki riske dikkat çekerek bu sarsıntıların göz ardı edilmemesini savundu.'Stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, "Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir." dedi.'7 büyüklüğünde depreme gebe'Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, "06.09'da Hakkari- Kayalık Çukurca'da ola M4,1 lik küçük deprem ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor. Bölge gelecekte 7 büyüklüğü dolayında bir depreme gebedir. Zamanı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/hakkaride-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-1080336685.html
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hakkari deprem, hakkari deprem mi oldu, uzman yorumu, naci görür deprem
hakkari deprem, hakkari deprem mi oldu, uzman yorumu, naci görür deprem
Peş peşe açıklama: İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti, 'Stres birikti' dedi
12:36 03.02.2024 (güncellendi: 12:46 03.02.2024)
Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bugün Hakkari depremi sonrası peş peşe korkutan açıklamalar geldi. Zamanı bilinmeyen depremin 7 büyüklüğünde olabileceği vurgulandı.
AFAD sabah saat 06.09'da merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirmişti.
Yaşanan depremlerin ardından gözler uzman isimlere çevrilmişti. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Jeofizik Y.Müh. Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan beklenen açıklamalar geldi. İki isim de bölgedeki riske dikkat çekerek bu sarsıntıların göz ardı edilmemesini savundu.
'Stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, "Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir." dedi.
'7 büyüklüğünde depreme gebe'
Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, "06.09'da Hakkari- Kayalık Çukurca'da ola M4,1 lik küçük deprem ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor. Bölge gelecekte 7 büyüklüğü dolayında bir depreme gebedir. Zamanı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.