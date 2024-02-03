https://sputniknews.com.tr/20240203/hakkaride-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-1080336685.html
Hakkari'de deprem: Çevre illerde de hissedildi
Hakkari'de deprem: Çevre illerde de hissedildi
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 06.09'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T09:35+0300
2024-02-03T09:35+0300
2024-02-03T10:19+0300
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Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 06.09'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede paniğe neden oldu. Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.Vali'den açıklamaHakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı. Çelik, paylaşımında, “4.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hem şehrime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milliyetimizin tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-3-bolgeye-uyari-1080334028.html
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son depremler, hakkaride deprem mi oldu
son depremler, hakkaride deprem mi oldu
Hakkari'de deprem: Çevre illerde de hissedildi
09:35 03.02.2024 (güncellendi: 10:19 03.02.2024)
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 06.09'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 06.09'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede paniğe neden oldu. Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.
Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı. Çelik, paylaşımında, “4.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hem şehrime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milliyetimizin tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.