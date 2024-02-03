https://sputniknews.com.tr/20240203/hakkaride-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-1080336685.html

Hakkari'de deprem: Çevre illerde de hissedildi

Hakkari'de deprem: Çevre illerde de hissedildi

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 06.09'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T09:35+0300

2024-02-03T09:35+0300

2024-02-03T10:19+0300

türkiye

deprem

ali çelik

son depremler

son dakika

hakkari

hakkari valiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 06.09'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede paniğe neden oldu. Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.Vali'den açıklamaHakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı. Çelik, paylaşımında, “4.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hem şehrime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milliyetimizin tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-3-bolgeye-uyari-1080334028.html

türkiye

hakkari

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son depremler, hakkaride deprem mi oldu