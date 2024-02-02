https://sputniknews.com.tr/20240202/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-3-bolgeye-uyari-1080334028.html

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 3 bölgeye uyarı

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 3 bölgeye uyarı

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde olası depremlerin ardından genel olarak üç metre yüksekliğinde tsunaminin meydana... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T23:54+0300

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yoshinori moriwaki

yoshinori moriwaki

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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli"ne katıldı.Erciyes Üniversitesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Yoshinori, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın dünyadaki büyük fay hatlarından biri olduğunu, Endonezya ve Malezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gittiğini söyledi.Olası bir depremin ardından tsunaminin de meydana gelebileceğini belirten Yoshinori, şunları kaydetti:Kayseri'de yaşanan depremlere de değinen Yoshinori, 3. derecede deprem bölgesi olan kentte 1717 ve 1835 yıllarında depremler olduğunu anımsattı.Yoshinori, fay hattı olan Kayseri'nin İstanbul ve İzmir gibi şehirlere oranla daha şanslı olduğunu kaydetti.Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise depremi sadece yıl dönümünde değil, her zaman göz önünde bulundurmak gerektiğini ifade etti.Deprem anında nasıl davranılması gerektiğinin önemine dikkati çeken Altun, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240103/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-uyari-toprak-biriktirdigi-gucu-atmaya-calisiyor-1079304188.html

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