https://sputniknews.com.tr/20240204/rusya-disisleri-bati-kieve-tedarik-edilen-silahlarla-sivillerin-olduruldugunu-iyi-biliyor-1080390718.html
Rusya Dışişleri: Batı, Kiev'e tedarik edilen silahlarla sivillerin öldürüldüğünü iyi biliyor
Rusya Dışişleri: Batı, Kiev'e tedarik edilen silahlarla sivillerin öldürüldüğünü iyi biliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, Batı’nın Kiev'e tedarik edilen silahlarla sivil vatandaşların... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T20:09+0300
2024-02-04T20:09+0300
2024-02-04T20:09+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lisiçansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075581_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_a434e95fe977e50d2d7fc7a2c73fa20a.jpg
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ile düzenlediği füzeli saldırıyı Sputnik’e yorumlayan Miroşnik, Kiev’in Batılı ortaklarının Ukrayna'ya tedarik ettikleri silahların sivilleri öldürmek için kullanıldığını çok iyi gördüğünü ifade etti.Rus diplomat, “Bu, Ukrayna’nın bir buçuk ay içinde sivil vatandaşların toplu ölümüyle sonuçlanan üçüncü terör saldırısıdır (Belgorod'un merkezinin, Donetsk'te pazar yerinin ve Lisiçansk’taki fırının bombalanması)” diye konuştu.Tüm bu saldırıların hem ABD’de hem de AB’de (Ukrayna’ya) ek fon ve silah tahsisi için yapılan ‘pazarlık’ zemininde gerçekleştirildiğini vurgulayan Miroşnik, “Batılı sponsorlar, tedarik ettikleri silahların sivilleri öldürmek için kullanıldığını gayet iyi görüyor, ancak bu argümanın, tedariki durdurmanın bir nedeni olarak Batılı çevrelerde aslında dile getirilmediği görülüyor” ifadelerini kullandı.Miroşnik, Rusya’daki sivil hedeflere haftada yaklaşık 2 bin kez ateş edildiğinin kaydedildiğini, bu bombardımanlarda 50 ila 70 kişinin yaralandığını ve her dört yaralı kişiden birinin öldüğünü vurguladı.Cephe hattının yakınında yer alan Lisiçansk şehri, Rus birlikleri tarafından 2022 yazında kurtarılmıştı. Ukrayna ordusu geri çekilme sırasında idari binaların bir kısmını havaya uçurarak tahrip etmişti. Çatışmalar sonucunda şehirde önemli altyapı tesisleri hasar görürken, Ukrayna ordusu şehri düzenli olarak bombalamaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240204/lugansk-insan-haklari-yetkilisi-lisicansk-saldirisina-iliskin-bilgileri-bm-ve-icrcye-gonderecek-1080388482.html
rusya
ukrayna
lugansk
lisiçansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075581_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_67734875537a33895274b18dbbd4c3e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk
rusya, ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk
Rusya Dışişleri: Batı, Kiev'e tedarik edilen silahlarla sivillerin öldürüldüğünü iyi biliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, Batı’nın Kiev'e tedarik edilen silahlarla sivil vatandaşların öldürüldüğünü çok iyi bildiğini belirtti.
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ile düzenlediği füzeli saldırıyı Sputnik’e yorumlayan Miroşnik, Kiev’in Batılı ortaklarının Ukrayna'ya tedarik ettikleri silahların sivilleri öldürmek için kullanıldığını çok iyi gördüğünü ifade etti.
Rus diplomat, “Bu, Ukrayna’nın bir buçuk ay içinde sivil vatandaşların toplu ölümüyle sonuçlanan üçüncü terör saldırısıdır (Belgorod'un merkezinin, Donetsk'te pazar yerinin ve Lisiçansk’taki fırının bombalanması)” diye konuştu.
Tüm bu saldırıların hem ABD’de hem de AB’de (Ukrayna’ya) ek fon ve silah tahsisi için yapılan ‘pazarlık’ zemininde gerçekleştirildiğini vurgulayan Miroşnik, “Batılı sponsorlar, tedarik ettikleri silahların sivilleri öldürmek için kullanıldığını gayet iyi görüyor, ancak bu argümanın, tedariki durdurmanın bir nedeni olarak Batılı çevrelerde aslında dile getirilmediği görülüyor” ifadelerini kullandı.
Miroşnik, Rusya’daki sivil hedeflere haftada yaklaşık 2 bin kez ateş edildiğinin kaydedildiğini, bu bombardımanlarda 50 ila 70 kişinin yaralandığını ve her dört yaralı kişiden birinin öldüğünü vurguladı.
Cephe hattının yakınında yer alan Lisiçansk şehri, Rus birlikleri tarafından 2022 yazında kurtarılmıştı. Ukrayna ordusu geri çekilme sırasında idari binaların bir kısmını havaya uçurarak tahrip etmişti. Çatışmalar sonucunda şehirde önemli altyapı tesisleri hasar görürken, Ukrayna ordusu şehri düzenli olarak bombalamaya devam ediyor.