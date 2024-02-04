https://sputniknews.com.tr/20240204/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-etti-1080389936.html
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T19:35+0300
2024-02-04T19:35+0300
2024-02-04T19:35+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbetteki hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya’ya yönelik sıradaki İHA’lı saldırı girişimini önlediği belirtildi.Açıklamada, “4 Şubat günü saat 18.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240204/lugansk-insan-haklari-yetkilisi-lisicansk-saldirisina-iliskin-bilgileri-bm-ve-icrcye-gonderecek-1080388482.html
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rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbetteki hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya’ya yönelik sıradaki İHA’lı saldırı girişimini önlediği belirtildi.
Açıklamada, “4 Şubat günü saat 18.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.