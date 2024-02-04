https://sputniknews.com.tr/20240204/otoyollarda-gisesiz-bariyersiz-ulasima-geciliyor-ihale-hazirliklarina-devam-ediyoruz-1080367353.html

Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor: 'İhale hazırlıklarına devam ediyoruz'

Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor: 'İhale hazırlıklarına devam ediyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T13:14+0300

2024-02-04T13:14+0300

2024-02-04T13:15+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

gişe

bariyer

otoyol

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirtti ve şu açıklamada bulundu:İstanbul'da sistemle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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abdulkadir uraloğlu, gişe, bariyer, otoyol