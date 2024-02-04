https://sputniknews.com.tr/20240204/afad-hazirladi-rtuk-onayladi-6-subatta-medya-kuruluslari-ortak-yayina-gececek-1080366573.html
AFAD hazırladı, RTÜK onayladı: 6 Şubat'ta medya kuruluşları ortak yayına geçecek
AFAD hazırladı, RTÜK onayladı: 6 Şubat'ta medya kuruluşları ortak yayına geçecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, televizyonlar ve radyolarda 6 Şubat akşamı saat... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T12:39+0300
2024-02-04T12:39+0300
2024-02-04T12:39+0300
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ortak yayın
rtük
afad
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan farkındalık geliştirici 'öncelikli yayın' spotu, asrın depreminin yıl dönümünde aynı anda radyo ve televizyonlarda yayınlanacak.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'dan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) televizyon ve radyolar için ayrı ayrı spot hazırlandı.Hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, RTÜK tarafından onaylandı.Yayın kuruluşları, üst kurulun internet sitesine yüklenecek öncelikli yayın spotunu indirerek, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 19.00'da ortak yayında yayımlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20240204/bakan-goktas-acikladi-ilk-defa-deprem-bolgesinde-uygulanacak-basvurular-15-subatta-1080362166.html
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ortak yayın, rtük, afad, deprem
ortak yayın, rtük, afad, deprem
AFAD hazırladı, RTÜK onayladı: 6 Şubat'ta medya kuruluşları ortak yayına geçecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, televizyonlar ve radyolarda 6 Şubat akşamı saat 19.00'da ortak yayınla sunulacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan farkındalık geliştirici 'öncelikli yayın' spotu, asrın depreminin yıl dönümünde aynı anda radyo ve televizyonlarda yayınlanacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'dan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) televizyon ve radyolar için ayrı ayrı spot hazırlandı.
Hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, RTÜK tarafından onaylandı.
Yayın kuruluşları, üst kurulun internet sitesine yüklenecek öncelikli yayın spotunu indirerek, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 19.00'da ortak yayında yayımlayacak.