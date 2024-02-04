https://sputniknews.com.tr/20240204/nbade-stephen-curry-kobe-bryantin-ardindan-rekor-kirdi-tam-60-sayi-atti--1080366023.html

NBA'de Stephen Curry, Kobe Bryant'ın ardından rekor kırdı: Tam 60 sayı attı

NBA'de Stephen Curry, Kobe Bryant'ın ardından rekor kırdı: Tam 60 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, sahasında Golden State Warriors'ı 141-134 mağlup etti. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T12:29+0300

2024-02-04T12:29+0300

2024-02-04T12:29+0300

spor

nba

stephen curry

la lakers

lebron james

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NBA'e 6 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry'nin 60 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadığı maçta Hawks'a kaybetti. Curry, Kobe Bryant'ın ardından 35 yaş ve sonrasında bir maçta 60 sayı atan ikinci oyuncu oldu.ABD'li oyun kurucu, Damian Lillard ve Karl-Anthony Towns'tan sonra bir karşılaşmada 60 sayı ve 10 üçlük kaydeden üçüncü isim olarak da kayıtlara geçti.Üst üste 4. maçını kazanan Hawks'ta Trae Young 35 sayı, 6 asist, Onyeka Okongwu ise 22 sayı, 16 ribauntluk performans sergiledi.Lakers, Knicks'e 'dur' dediLos Angeles Lakers, deplasmanda New York Knicks'i 113-105 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Austin Reaves ise 22 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle galibiyete katkı sağladı.Knicks'te Jalen Brunson'ın 36 sayı, 6 ribaunt ve 10 asist, Donte DiVincenzo'nun 26 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.Furkan ve Cedi'nin takımları kaybettiMilli basketbolculardan Furkan Korkmaz'ın 10 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'e 136-121 mağlup oldu.Cedi Osman'ın 7 sayı ve 1 ribaunt kaydettiği karşılaşmada ise San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers'a 117-101 kaybetti.SonuçlarPhiladelphia 76ers-Brooklyn Nets: 121-136Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 141-134Chicago Bulls-Sacramento Kings: 115-123New York Knicks-Los Angeles Lakers: 105-113San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 101-117Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 117-129

https://sputniknews.com.tr/20240121/alperen-sengun-37-sayi-ile-kariyer-rekorunu-kirdi-1079869129.html

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nba, stephen curry, la lakers, lebron james