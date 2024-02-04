https://sputniknews.com.tr/20240204/namibya-cumhurbaskani-geingob-kansere-yenildi-1080367237.html
Namibya Cumhurbaşkanı Geingob kansere yenildi
Namibya Cumhurbaşkanı Geingob kansere yenildi
Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T13:11+0300
2024-02-04T13:11+0300
2024-02-04T13:11+0300
dünya
namibya
kanser
hage geingob
los angeles
tedavi
afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080366866_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_111bd44b6fae6ae2f5f2267c7dd01b45.jpg
Namibya Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Geingob'un kanser tedavisinin sürdüğü başkent Windhoek'teki Lady Pohamba Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.Namibya Cumhurbaşkanlığından 25 Ocak’ta yapılan açıklamada, daha önce kanser tedavisi gören 82 yaşındaki Geingob'un vücudunda yeniden kanserli hücrelere rastlandığı bildirilmişti.Geingob, kanser tedavisinin bir kısmını 25 Ocak-2 Şubat'ta ABD'nin Los Angeles kentinde görmüştü.Mart 2015'te cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Geingob'un bu yıl ikinci ve son dönemini bitirmesi bekleniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240105/yeni-arastirmada-dikkat-ceken-detay-sicak-cay-icmek-kanser-yapar-mi-1079344278.html
namibya
los angeles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080366866_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_97e3f4aa8a758cdb77fcac88a9f001f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
namibya, kanser, hage geingob, los angeles, tedavi, afrika
namibya, kanser, hage geingob, los angeles, tedavi, afrika
Namibya Cumhurbaşkanı Geingob kansere yenildi
Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Namibya Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Geingob'un kanser tedavisinin sürdüğü başkent Windhoek'teki Lady Pohamba Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Namibya Cumhurbaşkanlığından 25 Ocak’ta yapılan açıklamada, daha önce kanser tedavisi gören 82 yaşındaki Geingob'un vücudunda yeniden kanserli hücrelere rastlandığı bildirilmişti.
Geingob, kanser tedavisinin bir kısmını 25 Ocak-2 Şubat'ta ABD'nin Los Angeles kentinde görmüştü.
Mart 2015'te cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Geingob'un bu yıl ikinci ve son dönemini bitirmesi bekleniyordu.