MİT, DEAŞ'ın kilise saldırısı planını açıkladı: Tespit edilmemek için yabancılar kullanılıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
07:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
08:00
3 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
08:10
4 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
09:10
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
09:38
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
10:10
4 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
10:23
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
11:08
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
11:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
16:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
16:27
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
17:21
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
17:29
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
17:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
19:09
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
20:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:53
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
09:09
2 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
09:19
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
09:47
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
10:36
1 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
10:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
11:29
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
12:10
1 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
18:39
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
20:55
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
21:33
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
21:52
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
22:14
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
22:33
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
22:42
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240204/mit-deasin-kilise-saldirisi-planini-acikladi-tespit-edilmemek-icin-yabancilar-kullaniliyor---1080366685.html
MİT, DEAŞ'ın kilise saldırısı planını açıkladı: Tespit edilmemek için yabancılar kullanılıyor
MİT, DEAŞ'ın kilise saldırısı planını açıkladı: Tespit edilmemek için yabancılar kullanılıyor
MİT'in İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilişkili DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T12:55+0300
2024-02-04T12:55+0300
türkiye
mit
deaş
terör
terör örgütü
terör saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/16/1055765276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c76a8d3409b517c854fc281c6ad17b15.jpg
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıyı düzenleyen teröristin, DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.Terör örgütü DEAŞ tespit edilmemek için yabancı uyruklu şahısları kullanıyorMİT’in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda ise dün 17 şüpheli yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki faaliyetlerinde farklı yöntemler kullanmaya başlandığı saptandı. Türkiye’deki güvenlik birimlerinin takibine yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısları daha çok kullandığı ve şahısların yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalar kullanarak iletişime geçtiği belirlendi.Türkiye’deki örgüt üyelerine yardım eden teröristler yakalandıBu çerçevede MİT, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler’i 2021 yılının Nisan ayında düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi. İfadesi alınan terörist Güler’in irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler elde edildi. Elde edilen bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti yapılanması" ile bu yapılanmanın bağlı bulunduğu 'Faruk ofisi'nin faaliyetleri akamete uğratıldı. Devam eden süreçte ise DEAŞ'ın Türkiye'deki örgüt üyelerine yardım faaliyetine aracılık eden Mohannad Mehi Aldine, Mahmoud Jabran ve Husam Elhumeydi'nin yakalanması sağlandı.Terör örgütü sözde lideri için yeraltı sığınağı olan ev inşa edildiMİT ayrıca bu süre zarfında terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin tespitine yönelik çalışmalar da yürüttü. Suriye’de yapılan istihbarat çalışmaları sonucu El Kureyşi'nin örgüte yönelik operasyonlar nedeniyle sürekli gizlendiği ve yer değiştirdiği tespit edildi. El Kureyşi için İdlib-Dana bölgesinde yeraltı sığınağı olan bir ev inşa edildiği ancak Kureyşi’nin Suriye'de DEAŞ'ın üst düzey kadrolarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan tedirgin olması dolayısıyla bu evde oturmaktan vazgeçtiği tespit edildi.DEAŞ'ın sözde liderinin kısa süreliğine Afrin Cinderes'te bir adreste bulunduğunu belirleyen MİT, El Kureyşi’nin buradan başka bir bölgeye geçeceği istihbaratını aldı ve 29 Nisan 2023'te kritik operasyon için düğmeye bastı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, MİT ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarına cevap vermedi. Kureyşi, MİT ekiplerinin evin duvarlarını patlatarak içeri girmesinin ardından üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi ve etkisiz hale geldi.Terör örgütü DEAŞ Türkiye’de MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucu zayıfladı ve terör örgütü bu çerçevede Türkiye’de yeniden yapılanmaya gitti. Bahse sonu süreç ise MİT tarafından titizlikle takip edildi. İlk iş olarak 'Türkiye Vilayeti' olarak tanımlanan yurt sınırları 'Selman-ı Farisi Taburu' olarak değiştirildi. Ardından örgüt özellikle yabancı uyruklulara Türkiye'ye yönelik faaliyetlerde bulunması talimatı verdi. İsrail’in Gazze şeridine yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılar sonrası örgüt üst yönetimi Türkiye’deki diğer dinlere mensup şahıslara, sinagog ve kiliselere yönelik eylem talimatı verildi.Terör örgütü DEAŞ’ın dini mekanlara yönelik, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu 'Abu Yakin el Iraki' kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim tarafından keşif faaliyeti yürütüldüğü ve hazırlanan raporun örgüt üst yönetimine kriptolu bir mesaj halinde aktarıldığı tespit edildi. DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasından 'Abdullah el Cumeyli' kod adlı İyheb Elani tarafından ise Irak Büyükelçiliğine yönelik rapor hazırlandığı MİT tarafından deşifre edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak Aralık 2023'te düzenlenen operasyonlarda, Selman-ı Farisi Taburu unsurlarının yakalanması sağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/mit-baskani-ibrahim-kalin-hamas-siyasi-buro-baskani-ismail-haniye-ile-gorustu-1080354212.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/16/1055765276_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5f45e8e5589cce9772898a3ddf5f543a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mit, deaş, terör, terör örgütü, terör saldırısı
mit, deaş, terör, terör örgütü, terör saldırısı

MİT, DEAŞ'ın kilise saldırısı planını açıkladı: Tespit edilmemek için yabancılar kullanılıyor

12:55 04.02.2024
© AAMİT operasyonu
MİT operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
© AA
Abone ol
MİT'in İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilişkili DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıyı düzenleyen teröristin, DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Terör örgütü DEAŞ tespit edilmemek için yabancı uyruklu şahısları kullanıyor

MİT’in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda ise dün 17 şüpheli yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki faaliyetlerinde farklı yöntemler kullanmaya başlandığı saptandı. Türkiye’deki güvenlik birimlerinin takibine yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısları daha çok kullandığı ve şahısların yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalar kullanarak iletişime geçtiği belirlendi.

Türkiye’deki örgüt üyelerine yardım eden teröristler yakalandı

Bu çerçevede MİT, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler’i 2021 yılının Nisan ayında düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi. İfadesi alınan terörist Güler’in irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler elde edildi. Elde edilen bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti yapılanması" ile bu yapılanmanın bağlı bulunduğu 'Faruk ofisi'nin faaliyetleri akamete uğratıldı. Devam eden süreçte ise DEAŞ'ın Türkiye'deki örgüt üyelerine yardım faaliyetine aracılık eden Mohannad Mehi Aldine, Mahmoud Jabran ve Husam Elhumeydi'nin yakalanması sağlandı.

Terör örgütü sözde lideri için yeraltı sığınağı olan ev inşa edildi

MİT ayrıca bu süre zarfında terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin tespitine yönelik çalışmalar da yürüttü. Suriye’de yapılan istihbarat çalışmaları sonucu El Kureyşi'nin örgüte yönelik operasyonlar nedeniyle sürekli gizlendiği ve yer değiştirdiği tespit edildi. El Kureyşi için İdlib-Dana bölgesinde yeraltı sığınağı olan bir ev inşa edildiği ancak Kureyşi’nin Suriye'de DEAŞ'ın üst düzey kadrolarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan tedirgin olması dolayısıyla bu evde oturmaktan vazgeçtiği tespit edildi.
DEAŞ'ın sözde liderinin kısa süreliğine Afrin Cinderes'te bir adreste bulunduğunu belirleyen MİT, El Kureyşi’nin buradan başka bir bölgeye geçeceği istihbaratını aldı ve 29 Nisan 2023'te kritik operasyon için düğmeye bastı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, MİT ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarına cevap vermedi. Kureyşi, MİT ekiplerinin evin duvarlarını patlatarak içeri girmesinin ardından üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi ve etkisiz hale geldi.
Terör örgütü DEAŞ Türkiye’de MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucu zayıfladı ve terör örgütü bu çerçevede Türkiye’de yeniden yapılanmaya gitti. Bahse sonu süreç ise MİT tarafından titizlikle takip edildi. İlk iş olarak 'Türkiye Vilayeti' olarak tanımlanan yurt sınırları 'Selman-ı Farisi Taburu' olarak değiştirildi. Ardından örgüt özellikle yabancı uyruklulara Türkiye'ye yönelik faaliyetlerde bulunması talimatı verdi. İsrail’in Gazze şeridine yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılar sonrası örgüt üst yönetimi Türkiye’deki diğer dinlere mensup şahıslara, sinagog ve kiliselere yönelik eylem talimatı verildi.
Terör örgütü DEAŞ’ın dini mekanlara yönelik, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu 'Abu Yakin el Iraki' kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim tarafından keşif faaliyeti yürütüldüğü ve hazırlanan raporun örgüt üst yönetimine kriptolu bir mesaj halinde aktarıldığı tespit edildi. DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasından 'Abdullah el Cumeyli' kod adlı İyheb Elani tarafından ise Irak Büyükelçiliğine yönelik rapor hazırlandığı MİT tarafından deşifre edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak Aralık 2023'te düzenlenen operasyonlarda, Selman-ı Farisi Taburu unsurlarının yakalanması sağlandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
DÜNYA
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü
Dün, 20:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала