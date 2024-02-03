https://sputniknews.com.tr/20240203/mit-baskani-ibrahim-kalin-hamas-siyasi-buro-baskani-ismail-haniye-ile-gorustu-1080354212.html
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T20:07+0300
2024-02-03T20:07+0300
2024-02-03T20:53+0300
son dakika
ibrahim kalın
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MİT Başkanı Kalın, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Toplantıda esir takası, Gazze’deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve İsrail kuşatmasının sona erdirilmesinin yolları görüşüldü. Bunun yanı sıra Filistin halkına insani ihtiyaçların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/ateskes-karsiti-ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-yeni-mesaj-baris-istiyorsan-savasa-hazir-ol-1080349928.html
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son dakika, ibrahim kalın, ismail haniye
son dakika, ibrahim kalın, ismail haniye
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü
20:07 03.02.2024 (güncellendi: 20:53 03.02.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
MİT Başkanı Kalın, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Toplantıda esir takası, Gazze’deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve İsrail kuşatmasının sona erdirilmesinin yolları görüşüldü.
Bunun yanı sıra Filistin halkına insani ihtiyaçların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.