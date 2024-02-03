https://sputniknews.com.tr/20240203/mit-baskani-ibrahim-kalin-hamas-siyasi-buro-baskani-ismail-haniye-ile-gorustu-1080354212.html

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T20:07+0300

2024-02-03T20:07+0300

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MİT Başkanı Kalın, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Toplantıda esir takası, Gazze’deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve İsrail kuşatmasının sona erdirilmesinin yolları görüşüldü. Bunun yanı sıra Filistin halkına insani ihtiyaçların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

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