https://sputniknews.com.tr/20240204/misir-bagimsiz-filistin-devletinin-kurulusu-icin-takvim-belirlenmesi-cagrisi-yapti-1080375778.html

Mısır, bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için takvim belirlenmesi çağrısı yaptı

Mısır, bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için takvim belirlenmesi çağrısı yaptı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için bir takvim belirlenmesi çağrısında bulundu. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T16:43+0300

2024-02-04T16:43+0300

2024-02-04T16:43+0300

israil- filistin çatışması

mısır

samih şukri

israil

israil-filistin

filistin sorunu

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

fransa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080375300_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6a3b43255190468391665253f518f25.jpg

Mısır'ın El Kahire kanalında yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Şukri, ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.Bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için bir takvim belirlenmesi çağrısında da bulunan Şukri, Filistin davası konusunda kapsamlı siyasi bir çerçeve gerektiğini vurguladı.Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu yineleyen Şukri, Fransız mevkidaşı ile de Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişi meselelerini ele aldıklarını belirtti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, Mısır bölgede ateşkes sağlanması için Katar’la birlikte arabuluculuk çalışmaları yürütüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240204/misirdaki-fransa-disisleri-bakani-sejournedan-iki-devletli-cozum-cagrisi-1080373590.html

mısır

israil

gazze

gazze şeridi

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, samih şukri, israil, israil-filistin, filistin sorunu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, fransa, stephane sejourne