https://sputniknews.com.tr/20240204/misir-bagimsiz-filistin-devletinin-kurulusu-icin-takvim-belirlenmesi-cagrisi-yapti-1080375778.html
Mısır, bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için takvim belirlenmesi çağrısı yaptı
Mısır, bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için takvim belirlenmesi çağrısı yaptı
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için bir takvim belirlenmesi çağrısında bulundu. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T16:43+0300
2024-02-04T16:43+0300
2024-02-04T16:43+0300
israil- filistin çatışması
mısır
samih şukri
israil
israil-filistin
filistin sorunu
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
fransa
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Mısır'ın El Kahire kanalında yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Şukri, ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.Bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için bir takvim belirlenmesi çağrısında da bulunan Şukri, Filistin davası konusunda kapsamlı siyasi bir çerçeve gerektiğini vurguladı.Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu yineleyen Şukri, Fransız mevkidaşı ile de Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişi meselelerini ele aldıklarını belirtti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, Mısır bölgede ateşkes sağlanması için Katar’la birlikte arabuluculuk çalışmaları yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240204/misirdaki-fransa-disisleri-bakani-sejournedan-iki-devletli-cozum-cagrisi-1080373590.html
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mısır, samih şukri, israil, israil-filistin, filistin sorunu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, fransa, stephane sejourne
mısır, samih şukri, israil, israil-filistin, filistin sorunu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, fransa, stephane sejourne
Mısır, bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için takvim belirlenmesi çağrısı yaptı
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için bir takvim belirlenmesi çağrısında bulundu.
Mısır'ın El Kahire kanalında yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Şukri, ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.
Bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için bir takvim belirlenmesi çağrısında da bulunan Şukri, Filistin davası konusunda kapsamlı siyasi bir çerçeve gerektiğini vurguladı.
Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu yineleyen Şukri, Fransız mevkidaşı ile de Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişi meselelerini ele aldıklarını belirtti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, Mısır bölgede ateşkes sağlanması için Katar’la birlikte arabuluculuk çalışmaları yürütüyor.