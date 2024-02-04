https://sputniknews.com.tr/20240204/karelyada-rusya-acil-durumlar-bakanligina-ait-bir-helikopterle-iletisim-kesildi-1080397036.html

Karelya’da Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait bir helikopterle iletişim kesildi

Karelya’da Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait bir helikopterle iletişim kesildi

Rusya'nın Avrupa topraklarının kuzeybatısında yer alan Karelya Cumhuriyeti'nde Acil Durumlar Bakanlığı’na ait bir helikopterle iletişimin kesildiği bildirildi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T23:40+0300

2024-02-04T23:40+0300

2024-02-04T23:40+0300

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Karelya'da bakanlığa ait bir Mi-8 helikopteri ile iletişim kesildi. Helikopterde üç mürettebat üyesi bulunuyordu.Açıklamada, “Karelya Cumhuriyeti’nin Onega bölgesinde, Onega Gölü suları üzerinde eğitim uçuşu sırasında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kuzey Batı Havacılık Kurtarma Merkezi’ne ait Mi-8 helikopteri ile yaklaşık olarak Derevyannoye yerleşimi yakınında iletişim kesildi. Helikopterde 3 mürettebat üyesi var” ifadelerine yer verildi.Bir arama-kurtarma ekibinin helikopterin olduğu düşünülen yere doğru hareket ettiği vurgulanan açıklamada ayrıca bir An-26 uçağının kurtarma ekibi ile birlikte müdahaleye hazır duruma getirildiğinin altı çizildi.

https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazzeye-18-ton-insani-yardim-ulastirdi-1078710425.html

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