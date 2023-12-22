https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazzeye-18-ton-insani-yardim-ulastirdi-1078710425.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 18 ton insani yardım ulaştırdı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 18 ton insani yardım ulaştırdı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T09:23+0300

2023-12-22T09:23+0300

2023-12-22T09:23+0300

israil- filistin çatışması

rusya

rusya acil durumlar bakanlığı

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077450079_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_9abfd465bc1e743108993ef252332c70.jpg

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı.Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-ucagi-gazze-halkina-insani-yardim-ulastirdi-1078661287.html

rusya

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu