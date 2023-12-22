https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazzeye-18-ton-insani-yardim-ulastirdi-1078710425.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 18 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 18 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T09:23+0300
2023-12-22T09:23+0300
2023-12-22T09:23+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya acil durumlar bakanlığı
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077450079_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_9abfd465bc1e743108993ef252332c70.jpg
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı.Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-ucagi-gazze-halkina-insani-yardim-ulastirdi-1078661287.html
rusya
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077450079_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_3f3dd531556c06176696a08ffde82480.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 18 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı.
Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı. Rus kurtarma ekipleri insani yardım kargosunu Mısır'da Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim etti. Yardımlar Gazze'ye yönlendirilecek.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.
İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.