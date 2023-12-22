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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazzeye-18-ton-insani-yardim-ulastirdi-1078710425.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 18 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 18 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T09:23+0300
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı.Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-ucagi-gazze-halkina-insani-yardim-ulastirdi-1078661287.html
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 18 ton insani yardım ulaştırdı

09:23 22.12.2023
© Rusya Acil Durumlar BakanlığıRusya Acil Durumlar Bakanlığı insani yardım
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı.
Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel İl-76 uçağı Gazze sakinlerine 18 ton insani yardım ulaştırdı. Rus kurtarma ekipleri insani yardım kargosunu Mısır'da Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim etti. Yardımlar Gazze'ye yönlendirilecek.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.
İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağı Gazze halkına insani yardım ulaştırdı
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