https://sputniknews.com.tr/20240204/gemiye-cikarken-denize-dusen-kilavuz-kaptan-hayatini-kaybetti-1080362507.html

Gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

Gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T11:30+0300

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türkiye

kaptan

gemi

istanbul boğazı

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İstanbul Boğazı'ndan geçişe hazırlanan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan, denize düşerek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan New Siham isimli ticari gemiye Kıyı Emniyeti 8 botuyla kılavuz kaptan gönderildi.Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan 62 yaşındaki Oğuz Kök, bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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kaptan, gemi, istanbul boğazı