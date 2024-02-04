https://sputniknews.com.tr/20240204/gemiye-cikarken-denize-dusen-kilavuz-kaptan-hayatini-kaybetti-1080362507.html
Gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
Gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T11:30+0300
2024-02-04T11:30+0300
2024-02-04T11:31+0300
türkiye
kaptan
gemi
istanbul boğazı
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İstanbul Boğazı'ndan geçişe hazırlanan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan, denize düşerek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan New Siham isimli ticari gemiye Kıyı Emniyeti 8 botuyla kılavuz kaptan gönderildi.Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan 62 yaşındaki Oğuz Kök, bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://sputniknews.com.tr/20240204/bakan-yerlikayadan-gaziantepteki-helikopter-kazasiyla-ilgili-aciklama-2-pilot-sehit-oldu-1080358243.html
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kaptan, gemi, istanbul boğazı
kaptan, gemi, istanbul boğazı
Gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
11:30 04.02.2024 (güncellendi: 11:31 04.02.2024)
Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Boğazı'ndan geçişe hazırlanan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan, denize düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan New Siham isimli ticari gemiye Kıyı Emniyeti 8 botuyla kılavuz kaptan gönderildi.
Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan 62 yaşındaki Oğuz Kök, bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.
Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.