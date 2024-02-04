https://sputniknews.com.tr/20240204/bakan-yerlikayadan-gaziantepteki-helikopter-kazasiyla-ilgili-aciklama-2-pilot-sehit-oldu-1080358243.html

Bakan Yerlikaya'dan Gaziantep’teki helikopter kazasıyla ilgili açıklama: 2 pilot şehit oldu

Bakan Yerlikaya'dan Gaziantep’teki helikopter kazasıyla ilgili açıklama: 2 pilot şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterin kaza... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T08:46+0300

2024-02-04T08:46+0300

2024-02-04T08:46+0300

türkiye

gaziantep

polis

asayiş

emniyet

helikopter

helikopter kazası

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Yerlikaya, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.Kahraman pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.Şehit olan pilotların naaşı morga kaldırıldıHatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterin en son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği belirtilirken, helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.Yaralanan teknisyen hastanede tedavi altına alındıKaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve asker sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan teknisyeni ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.Helikopter kazasında şehit olan 2 pilotun naaşı ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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gaziantep, polis, asayiş, emniyet, helikopter, helikopter kazası