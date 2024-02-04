https://sputniknews.com.tr/20240204/emniyet-genel-muduru-ayyildizdan-sehit-pilotlar-icin-taziye-mesaji-1080358575.html

Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız’dan şehit pilotlar için taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız’dan şehit pilotlar için taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk'ün... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T08:54+0300

2024-02-04T08:54+0300

2024-02-04T08:54+0300

türkiye

gaziantep

helikopter kazası

helikopter

polis

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

erol ayyıldız

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Ayyıldız, taziye mesajında, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkinde düşmüştü.Dün ggece meydana gelen kazada 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.Yaralanan teknisyen hastanede tedavi altına alındıKaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve asker sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan teknisyeni ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.Helikopter kazasında şehit olan 2 pilotun naaşı ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240204/bakan-yerlikayadan-gaziantepteki-helikopter-kazasiyla-ilgili-aciklama-2-pilot-sehit-oldu-1080358243.html

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gaziantep, helikopter kazası, helikopter, polis, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), erol ayyıldız