https://sputniknews.com.tr/20240204/cumhurbaskani-erdogan-secim-gundeminin-deprem-gundeminin-onune-gecmesine-asla-izin-vermedik-1080382282.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermediklerini vurgulayarak, "Depremin ardından 1 sene geçmiş olsa da her... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T18:01+0300

2024-02-04T18:01+0300

2024-02-04T18:01+0300

türkiye

gaziantep

recep tayyip erdoğan

deprem

deprem

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.Olumsuz hava şartları nedeniyle İslahiye'deki töreni canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldıklarını ifade eden Erdoğan, ilk fırsatta bu aksaklığı telafi edeceklerini söyledi.Gaziantep'teki Şehir Hastanesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, buradan hizmet alacak vatandaşlara acil şifalar diledi.Depremin hemen ardından 21 Şubat'ta İslahiye'ye geldiklerini, bu ziyarette 6 Şubat depremlerinin ilçede yol açtığı yıkımı bizzat yerinde gördüklerini hatırlatan Erdoğan, depremden en olumsuz etkilenen diğer yerlerle birlikte İslahiye'nin de yeniden inşası için çalışmalara başladıklarını kaydetti.Erdoğan, geçen yıl 31 Mart'ta Gaziantep-Kilis afet konutlarının temelini attıklarını, ardından Nurdağı ilçesinde 22 Nisan'da inşası tamamlanan köy evlerini hak sahiplerine teslim etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermediklerini vurgulayan Erdoğan, Gaziantepli, İslahiyeli ve Nurdağlıların kendilerinin gayretlerini, samimi çabalarını yakından gördüklerini ifade etti:'Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 114 bina enkazının tamamını kaldırdık'"Gideni geri getirmek mümkün değil fakat yıkılanın yerine yenisini koymak, depremin yol açtığı maddi zararları telafi etmek bizlerin elindedir" diyen Erdoğan, bu anlayışla deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalıştıklarını vurguladı.Erdoğan, depremde Gaziantep'te yıkılan bina sayısının 4 bin 126 olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Konuşmasına son bir yılda neler yapıldığını anlatan bir videonun ardından devam eden Erdoğan, Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 1673 iş yeri, 839 ahır olmak üzere 19 bin 927 hak sahibi bulunduğunu söyledi.'Bize durmak dinlenmek yok'Erdoğan, "Bugünkü törenimizle 10 bin 90'ı il ve ilçe merkezlerinde, 608'i kırsalda olmak üzere 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yuvalarına kavuşan tüm vatandaşlarıma yeni evlerinin hayırlı, bereketli, huzurlu olmasını temenni ediyorum. Gaziantep'te yaklaşık 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz" diye konuştu.En son hak sahibi vatandaş evine yerleşinceye kadar durup dinlenmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerinden barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına, enkazın kaldırılmasından yeni yerleşim yerlerinin planlanmasına kadar birçok kritik eşiği başarıyla atlattıklarını belirtti.Ekonomiye maliyeti 104 milyar doları bulan bir felaket yaşansa da hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadıklarını ifade eden Erdoğan, bir taraftan deprem bölgesinin yeniden imarı için mesai harcarken diğer taraftan da yatırımların aksamasına müsaade etmediklerini dile getirdi.'Altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz'Erdoğan, nice çalışmayı, desteği ve yardımı, devletin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının vasıtasıyla depremzedelere ulaştırdıklarını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:Erdoğan, altyapıdan üst yapıya, konuttan köy evine, iş yerlerinden, sosyal donatılara, her alanda büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak afet bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından hak sahiplerine deprem konutları teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240204/cumhurbaskani-erdogan-gaziantep-sehir-hastanesi-ve-baglanti-yollari-acilis-toreninde-konusuyor-1080370309.html

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