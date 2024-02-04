https://sputniknews.com.tr/20240204/cumhurbaskani-erdogan-gaziantep-sehir-hastanesi-ve-baglanti-yollari-acilis-toreninde-konusuyor-1080370309.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi, tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi, tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" dedi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T14:07+0300

2024-02-04T14:07+0300

2024-02-04T15:33+0300

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gaziantep

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e ne yakışır? İşte böyle eserler yakışır" diye konuştu.Kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan şehir hastanesinin 265'i yoğun bakım ve 30'u diyaliz olmak üzere toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ve 335 polikliniği, teşhis ve tedavi merkezleri yanında 4 bin 500 araçlık otoparkıyla hizmet vereceğini kaydeden Erdoğan, bugün hastaneye güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağını da resmen hizmete açacaklarını belirtti.Gaziantep'in bölgenin çekim merkezi olacağını ifade eden Erdoğan, "Bu hastanelerimizle bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz de ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkanlara sahip hastanemizde artık bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Hastanemizin resmi açılışıyla birlikte inşallah birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikleri tamamen giderilerek randevu ve hizmetler konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bu meseleyi çözeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu'Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Belediyesi tarafından şehre kazandırılan cami ve külliyenin açılışını yaptıktan sonra İslahiye'ye gitmeyi planladıklarını ancak aşırı sis nedeniyle video konferansla bağlanarak, inşası tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi ve anahtar teslimi törenini gerçekleştireceklerini bildirdi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 3 bin 903'ü Gaziantep'te olmak üzere 53 binin üzerindeki vatandaşı rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Gaziantep bölgesel bir merkez haline geldi'Ülkenin önde gelen sanayi, ticaret, tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan'ın, "31 Mart akşamına hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, durmadan usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak inşallah Gaziantep'imizde el ele vererek, gönül gönüle vererek ve dayanışma içerisinde Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız?" sorularına alandakiler, hep bir ağızdan "Evet" karşılığını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hükümet hem belediyeler olarak yaptıkları yatırımlarla şehrin önünü açmayı, gelişmesine destek vermeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, "Açılışını yaptığımız hastanemiz şehrin güney kesimindeki sağlık hizmetleri talebini karşılayacaktır. Maşallah, Gaziantep sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla ülkemiz sınırlarını aşıp bölgesel bir merkez haline geldi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-hatay-ilce-belediye-baskan-adaylari-tanitim-toplantisinda-konusuyor-1080353325.html

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