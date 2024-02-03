Erdoğan: Altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor

"Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz. "Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.

Hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok. Hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok.

Bu yılın bütçesinde, depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Bu yılın bütçesinde, depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.

İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Gerçek belediyecilik anlayışımızın özünde afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmek vardır. Gerçek belediyecilik anlayışımızın özünde afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmek vardır.

Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor. Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor.

Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar.