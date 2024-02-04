https://sputniknews.com.tr/20240204/bir-ilde-daha-ekmege-zam-hem-gramaji-hem-de-fiyati-degisti-1080390033.html

Bir ilde daha ekmeğe zam: Hem gramajı hem de fiyatı değişti

Bir ilde daha ekmeğe zam: Hem gramajı hem de fiyatı değişti

İzmir'in ardından Uşak’ta da ekmeğe zam geldi. Artış öncesi 230 gramı 8 TL’den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL oldu. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T19:44+0300

2024-02-04T19:44+0300

2024-02-04T19:44+0300

ekonomi

ekmek

zam

gramaj

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Uşak’ta dünden itibaren 250 gram ekmek 10 TL’den satılmaya başlandı.Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı. Artış öncesi 230 gramı 8 TL’den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL oldu. Öte yandan dünden itibariyle zamlı fiyattan ekmek satışları başladı.Geçen hafta İzmir'de de ‘ekmek azami fiyat tarifesi' gereğince 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240131/izmirde-ekmege-zam--1080242766.html

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