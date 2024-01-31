https://sputniknews.com.tr/20240131/izmirde-ekmege-zam--1080242766.html

İzmir’de ekmeğe zam

İzmir’de ekmeğe zam

En son 3 Temmuz 2023’te ekmeğin zamlandığı İzmir'de ‘ekmek azami fiyat tarifesi' gereğince 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T19:58+0300

2024-01-31T19:58+0300

2024-01-31T19:58+0300

ekonomi

ekmek

izmir

zam

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İzmir’de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir’de ‘220 gram ekmek için 9 TL’ olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi’ kabul edildi. 3 Temmuz 2023’te ise İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240105/ankarada-halk-ekmege-zam-1079340065.html

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