https://sputniknews.com.tr/20240131/izmirde-ekmege-zam--1080242766.html
İzmir’de ekmeğe zam
İzmir’de ekmeğe zam
En son 3 Temmuz 2023’te ekmeğin zamlandığı İzmir'de ‘ekmek azami fiyat tarifesi' gereğince 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T19:58+0300
2024-01-31T19:58+0300
2024-01-31T19:58+0300
ekonomi
ekmek
izmir
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_7dc7e7afc537b7837568960ac314bbb0.jpg
İzmir’de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir’de ‘220 gram ekmek için 9 TL’ olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi’ kabul edildi. 3 Temmuz 2023’te ise İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240105/ankarada-halk-ekmege-zam-1079340065.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_770e05699c216a6c1fb638eac6426efa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekmeğe zam, ekmek ne kadar, izmirde ekmek ne kadar, izmirde ekmeğe zam
ekmeğe zam, ekmek ne kadar, izmirde ekmek ne kadar, izmirde ekmeğe zam
İzmir’de ekmeğe zam
En son 3 Temmuz 2023’te ekmeğin zamlandığı İzmir'de ‘ekmek azami fiyat tarifesi' gereğince 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu.
İzmir’de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İzmir’de ‘220 gram ekmek için 9 TL’ olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi’ kabul edildi.
3 Temmuz 2023’te ise İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu.