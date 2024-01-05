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Ankara'da halk ekmeğe zam
Ankara'da halk ekmeğe zam
Ankara Halk Ekmek, Cuma gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğin tüm satış noktalarında 6,5 TL'ye satılacağını duyurdu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya satılmaya başlamasının ardından Ankara Halk Ekmek, 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeği yarından itibaren 6.5 TL'ye satacağını açıkladı.Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231202/ekmege-zam-yolda-kac-lira-olmasi-bekleniyor-1078006769.html
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halk ekmek, ankara halk ekmek, ekmek
halk ekmek, ankara halk ekmek, ekmek

Ankara'da halk ekmeğe zam

00:09 05.01.2024
© AAAnkara Halk Ekmek büfesi
Ankara Halk Ekmek büfesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AA
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Ankara Halk Ekmek, Cuma gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğin tüm satış noktalarında 6,5 TL'ye satılacağını duyurdu.
Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya satılmaya başlamasının ardından Ankara Halk Ekmek, 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeği yarından itibaren 6.5 TL'ye satacağını açıkladı.
Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fabrikasında üretilen 250 gramlık normal ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlamaktadır. Maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle piyasada satılan 210 gram normal ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram normal ekmeğin perakende satış fiyatı 5 Ocak Cuma günü itibariyle kâr elde etmeksizin 6.5 TL olarak belirlenmiştir."
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
TÜRKİYE
Ekmeğe zam yolda: Kaç lira olması bekleniyor?
2 Aralık 2023, 12:21
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