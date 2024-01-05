https://sputniknews.com.tr/20240105/ankarada-halk-ekmege-zam-1079340065.html

Ankara'da halk ekmeğe zam

Ankara'da halk ekmeğe zam

Ankara Halk Ekmek, Cuma gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğin tüm satış noktalarında 6,5 TL'ye satılacağını duyurdu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

halk ekmek

ankara halk ekmek

ekmek

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Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya satılmaya başlamasının ardından Ankara Halk Ekmek, 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeği yarından itibaren 6.5 TL'ye satacağını açıkladı.Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231202/ekmege-zam-yolda-kac-lira-olmasi-bekleniyor-1078006769.html

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halk ekmek, ankara halk ekmek, ekmek