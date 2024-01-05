Ankara'da halk ekmeğe zam
© AAAnkara Halk Ekmek büfesi
© AA
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Ankara Halk Ekmek, Cuma gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğin tüm satış noktalarında 6,5 TL'ye satılacağını duyurdu.
Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya satılmaya başlamasının ardından Ankara Halk Ekmek, 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeği yarından itibaren 6.5 TL'ye satacağını açıkladı.
Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fabrikasında üretilen 250 gramlık normal ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlamaktadır. Maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle piyasada satılan 210 gram normal ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram normal ekmeğin perakende satış fiyatı 5 Ocak Cuma günü itibariyle kâr elde etmeksizin 6.5 TL olarak belirlenmiştir."
05 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğimiz tüm Halk Ekmek satış noktalarında 6,5 TL'ye satılacaktır.— Ankara Halk Ekmek (@abbhalkekmek) January 4, 2024
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
📌 05.01.2024
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2 Aralık 2023, 12:21