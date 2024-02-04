https://sputniknews.com.tr/20240204/biden-kievi-es-gecen-israile-yardim-tasarisina-karsi-cikiyor-1080362392.html

Biden, Kiev’i es geçen İsrail'e yardım tasarısına karşı çıkıyor

Biden, Kiev’i es geçen İsrail'e yardım tasarısına karşı çıkıyor

Yakın zamanda Ürdün’deki askerler Biden için öldü’ diyerek tepkilerin odağı haline gelen Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T11:25+0300

2024-02-04T11:25+0300

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ukrayna krizi

abd

washington

beyaz saray

joe biden

karine jean-pierre

ukrayna

ukrayna krizi

abd temsilciler meclisi

kiev

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Beyaz Saray’ın, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin İsrail için ‘Ukrayna’ya yeni maddi yardımların yer almadığı’ ek yardım yapılmasını öngören yasa tasarısını desteklemediğini vurgulayan Sözcü, “Sınırı korumak için hiçbir şey yapmayan, Ukrayna halkına yardım etmek için hiçbir şey önermeyen, aynı zamanda Filistin sakinlerine insani yardımı reddeden bu hileye şiddetle karşı çıkıyoruz” diye konuştu.Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın Ukrayna ve İsrail'e yeni fonlar sağlayacak ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere sınırların korunmasına yönelik ek fon tasarısı üzerinde anlaşmaya varmak için iki farklı partiden senatörlerle aylardır çalıştığını da anımsattı.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, bir gün önce kongre üyelerine gönderdiği bir mektupta, Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki hafta Ukrayna'ya yeni yardım yapılmadan İsrail'e 17.6 milyar dolarlık yardım tasarısını görüşüp oylayacağını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240130/urdundeki-askerler-biden-icin-oldu-diyen-beyaz-saray-sozcusune-tepki-yagiyor-1080177144.html

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abd, washington, beyaz saray, joe biden, karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi, abd temsilciler meclisi, kiev