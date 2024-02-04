https://sputniknews.com.tr/20240204/biden-kievi-es-gecen-israile-yardim-tasarisina-karsi-cikiyor-1080362392.html
Biden, Kiev’i es geçen İsrail'e yardım tasarısına karşı çıkıyor
Biden, Kiev’i es geçen İsrail'e yardım tasarısına karşı çıkıyor
Yakın zamanda Ürdün’deki askerler Biden için öldü’ diyerek tepkilerin odağı haline gelen Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T11:25+0300
2024-02-04T11:25+0300
2024-02-04T11:25+0300
ukrayna krizi
abd
washington
beyaz saray
joe biden
karine jean-pierre
ukrayna
ukrayna krizi
abd temsilciler meclisi
kiev
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Beyaz Saray’ın, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin İsrail için ‘Ukrayna’ya yeni maddi yardımların yer almadığı’ ek yardım yapılmasını öngören yasa tasarısını desteklemediğini vurgulayan Sözcü, “Sınırı korumak için hiçbir şey yapmayan, Ukrayna halkına yardım etmek için hiçbir şey önermeyen, aynı zamanda Filistin sakinlerine insani yardımı reddeden bu hileye şiddetle karşı çıkıyoruz” diye konuştu.Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın Ukrayna ve İsrail'e yeni fonlar sağlayacak ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere sınırların korunmasına yönelik ek fon tasarısı üzerinde anlaşmaya varmak için iki farklı partiden senatörlerle aylardır çalıştığını da anımsattı.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, bir gün önce kongre üyelerine gönderdiği bir mektupta, Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki hafta Ukrayna'ya yeni yardım yapılmadan İsrail'e 17.6 milyar dolarlık yardım tasarısını görüşüp oylayacağını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240130/urdundeki-askerler-biden-icin-oldu-diyen-beyaz-saray-sozcusune-tepki-yagiyor-1080177144.html
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abd, washington, beyaz saray, joe biden, karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi, abd temsilciler meclisi, kiev
abd, washington, beyaz saray, joe biden, karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi, abd temsilciler meclisi, kiev
Biden, Kiev’i es geçen İsrail'e yardım tasarısına karşı çıkıyor
Yakın zamanda Ürdün’deki askerler Biden için öldü’ diyerek tepkilerin odağı haline gelen Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Kiev’e yardımları es geçen İsrail’e yeni yardım tasarısına karşı çıktığını söyledi.
Beyaz Saray’ın, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin İsrail için ‘Ukrayna’ya yeni maddi yardımların yer almadığı’ ek yardım yapılmasını öngören yasa tasarısını desteklemediğini vurgulayan Sözcü, “Sınırı korumak için hiçbir şey yapmayan, Ukrayna halkına yardım etmek için hiçbir şey önermeyen, aynı zamanda Filistin sakinlerine insani yardımı reddeden bu hileye şiddetle karşı çıkıyoruz” diye konuştu.
Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın Ukrayna ve İsrail'e yeni fonlar sağlayacak ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere sınırların korunmasına yönelik ek fon tasarısı üzerinde anlaşmaya varmak için iki farklı partiden senatörlerle aylardır çalıştığını da anımsattı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, bir gün önce kongre üyelerine gönderdiği bir mektupta, Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki hafta Ukrayna'ya yeni yardım yapılmadan İsrail'e 17.6 milyar dolarlık yardım tasarısını görüşüp oylayacağını bildirmişti.