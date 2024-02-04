https://sputniknews.com.tr/20240204/biden-guney-carolinadaki-on-secimleri-rahat-kazandi-1080359265.html
Biden, Güney Carolina'daki ön seçimleri rahat kazandı
Biden, Güney Carolina'daki ön seçimleri rahat kazandı
Trump ve Biden’ı karşı karşıya getiren hararetli ABD'de başkanlık seçim yarışı Demokratların Güney Carolina'daki ön seçimleriyle sürerken, mevcut ABD Başkanı... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T09:05+0300
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim takvimi işlerken, Demokrat Partinin Güney Carolina'daki ön seçimleri beklendiği gibi sonuçlandı.Demokrat Partinin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Biden, Güney Carolina'da oyların yüzde 96'sını alarak rahat bir galibiyet elde etti.Biden karşısında sembolik olarak yarışan bir diğer aday adayı Marianne Williamson yüzde 2.1, Dean Phillips ise yüzde 1.7 düzeyinde oy aldı.Demokratların bir sonraki ön seçimleri 6 Şubat'ta Nevada eyaletinde gerçekleştirilecek.Haziran ayına kadar sürecek ön seçim takviminde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, bazı eyaletlerde aynı günde bazı eyaletlerde ise farklı tarihlerde ön seçimlerini yaparak başkan aday adayları arasından kimin partinin başkan adaylığına hak kazanacağını belirleyecek.ABD'de halen eski ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçi Partinin, Joe Biden ise Demokrat Partinin en güçlü başkanlık aday adayı olarak öne çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/trumptan-yeni-zafer-new-hampshirede-on-secimleri-kazandi-1079977927.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, güney carolina, demokratlar, cumhuriyetçiler
abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, güney carolina, demokratlar, cumhuriyetçiler
Biden, Güney Carolina'daki ön seçimleri rahat kazandı
09:05 04.02.2024 (güncellendi: 09:06 04.02.2024)
Trump ve Biden’ı karşı karşıya getiren hararetli ABD'de başkanlık seçim yarışı Demokratların Güney Carolina'daki ön seçimleriyle sürerken, mevcut ABD Başkanı ve Demokrat Partinin en güçlü aday adayı olan Joe Biden bu eyalette rahat kazandı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim takvimi işlerken, Demokrat Partinin Güney Carolina'daki ön seçimleri beklendiği gibi sonuçlandı.
Demokrat Partinin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Biden, Güney Carolina'da oyların yüzde 96'sını alarak rahat bir galibiyet elde etti.
Biden karşısında sembolik olarak yarışan bir diğer aday adayı Marianne Williamson yüzde 2.1, Dean Phillips ise yüzde 1.7 düzeyinde oy aldı.
Demokratların bir sonraki ön seçimleri 6 Şubat'ta Nevada eyaletinde gerçekleştirilecek.
Haziran ayına kadar sürecek ön seçim takviminde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, bazı eyaletlerde aynı günde bazı eyaletlerde ise farklı tarihlerde ön seçimlerini yaparak başkan aday adayları arasından kimin partinin başkan adaylığına hak kazanacağını belirleyecek.
ABD'de halen eski ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçi Partinin, Joe Biden ise Demokrat Partinin en güçlü başkanlık aday adayı olarak öne çıkıyor.