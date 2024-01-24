https://sputniknews.com.tr/20240124/trumptan-yeni-zafer-new-hampshirede-on-secimleri-kazandi-1079977927.html

Trump'tan yeni zafer: New Hampshire'de ön seçimleri kazandı

Trump'tan yeni zafer: New Hampshire'de ön seçimleri kazandı

ABD'de başkanlık yarışına doğru nefesler tutulurken Trump bir zafer daha elde etti. Cumhuriyetçi eski Başkan Trump, Iowa'nın ardından New Hampshire'de de... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T09:45+0300

2024-01-24T09:45+0300

2024-01-24T09:45+0300

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5 Kasım'daki başkanlık seçimi için New Hampshire eyaletinde yapılan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump önde tamamladı.ABD'de başkanlık yarışının New Hampshire'da Cumhuriyetçi aday adayları arasında gerçekleşen ön seçimlerinde sandıkların yüzde 84'ünün açıldığı bildirildi.Associated Press (AP) haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Ioawa ön seçimlerinden sonra ikinci defa, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den daha fazla oy almayı başardı.Kesin olmayan sonuçlara göre Trump, bu eyaletteki oyların en az yüzde 54.6'sını alırken, yarışın galibi ilan edildi. Haley ise en güçlü desteğe sahip olduğu eyalette oyların ancak yüzde 43.5'ini toplayabildi.Ülke geneli anketlerde Cumhuriyetçi seçmen arasında Trump yüzde 66 ile rahat bir şekilde önde gözükürken, Haley ise yüzde 11 civarında bir desteğe sahip durumda.New Hampshire ön seçim sonuçlarına göre, başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den adaylık ihtimalini oldukça güçlendiren Trump'ın destekçileri, Haley'e yarışı terk etmesi yönünde baskıyı artırırken kadın siyasetçi kampanyasına devam edeceğini belirtti.Haley, ön seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu yarış henüz bitmedi. Gidilecek düzinelerce eyalet kaldı" diye konuştu.ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimlerde Trump, oyların yüzde 51'ini alarak rahat bir galibiyet elde etmişti.Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 21'in biraz üzerindeki oy oranıyla ikincilik koltuğunu kazanırken, Haley ise yüzde 19 düzeyinde kalarak üçüncü olmuştu.Temmuz ve ağustos aylarındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.

https://sputniknews.com.tr/20240123/trump-biden-ve-putin-arasindaki-farki-acikladi-1079942334.html

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