https://sputniknews.com.tr/20240204/abd-ve-ingiltere-husilerin-iletisim-aglarina-saldiri-gerceklestirdi--1080368525.html
ABD ve İngiltere, Husiler'in iletişim ağlarına saldırı gerçekleştirdi
ABD ve İngiltere, Husiler'in iletişim ağlarına saldırı gerçekleştirdi
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentindeki iletişim ağlarını 11 hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T13:40+0300
2024-02-04T13:40+0300
2024-02-04T13:40+0300
israil- filistin çatışması
husiler
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abd ordusu
ingiltere
israil
israil-filistin
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Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD-İngiliz savaş uçaklarının, 11 saldırıyla Taiz kentindeki iletişim ağlarını hedef aldığı aktarıldı.Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, son saatlerde Yemen'in farklı kentlerine 48 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, bunlara yanıt vereceklerini kaydetti.ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in 13 ayrı bölgesinde bulunan Husilere ait toplam 36 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu, bu saldırılarda Husilerin silah depolarının, füze sistemlerinin ve rampalarının, hava sistemlerinin ve radarların hedef alındığını açıklamıştı.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da, Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan Husilere ait 6 gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240203/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-son-24-saat-icinde-husilere-ait-12-iha-imha-edildi-1080351618.html
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husiler, abd, abd ordusu, ingiltere, israil, israil-filistin
husiler, abd, abd ordusu, ingiltere, israil, israil-filistin
ABD ve İngiltere, Husiler'in iletişim ağlarına saldırı gerçekleştirdi
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentindeki iletişim ağlarını 11 hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı.
Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD-İngiliz savaş uçaklarının, 11 saldırıyla Taiz kentindeki iletişim ağlarını hedef aldığı aktarıldı.
Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, son saatlerde Yemen'in farklı kentlerine 48 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, bunlara yanıt vereceklerini kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in 13 ayrı bölgesinde bulunan Husilere ait toplam 36 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu, bu saldırılarda Husilerin silah depolarının, füze sistemlerinin ve rampalarının, hava sistemlerinin ve radarların hedef alındığını açıklamıştı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da, Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan Husilere ait 6 gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurmuştu.