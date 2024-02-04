https://sputniknews.com.tr/20240204/abd-ulusal-guvenlik-danisma-ortadoguda-saldirilara-devam-edecegiz--1080389330.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışma: Ortadoğu'da saldırılara devam edeceğiz
ABD Ulusal Güvenlik Danışma: Ortadoğu'da saldırılara devam edeceğiz
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Orta Doğu’daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planladığını belirterek, "Güçlerimiz saldırıya... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T19:14+0300
2024-02-04T19:14+0300
2024-02-04T19:14+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
yemen
husiler
husiler
abd
jake sullivan
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ABD ve İngiltere’nin gece saatlerinde Yemen’deki Husiler’e yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, açıklamalarda bulundu. Sullivan, ABD’nin Orta Doğu’daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planladığını belirterek, "Güçlerimiz saldırıya uğradığında, insanlarımız öldürüldüğünde ABD'nin karşılık vereceğine dair net bir mesaj göndermeye devam etmek için ek saldırılar ve ek eylemler gerçekleştirme niyetindeyiz” dedi.Son saldırının ABD’nin tepkisinin sonu değil başlangıcı olduğunu ifade eden Sullivan, “Bazıları görülen, bazıları belki de görülmeyen daha fazla adım olacak. Bunu ucu açık bir askeri eylem olarak tanımlamıyorum" dedi.ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Yemen’de 13 bölgede 36 noktaya saldırı düzenlendiği aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240204/abd---meksika-sinirinda-gocmen-karsiti-protestolar-devam-ediyor--1080379411.html
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israil-filistin, yemen, husiler, husiler, abd, jake sullivan
israil-filistin, yemen, husiler, husiler, abd, jake sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışma: Ortadoğu'da saldırılara devam edeceğiz
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Orta Doğu’daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planladığını belirterek, "Güçlerimiz saldırıya uğradığında, insanlarımız öldürüldüğünde ABD'nin karşılık vereceğine dair net bir mesaj göndermeye devam etmek için ek saldırılar ve ek eylemler gerçekleştirme niyetindeyiz” dedi.
ABD ve İngiltere’nin gece saatlerinde Yemen’deki Husiler’e yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, açıklamalarda bulundu.
Sullivan, ABD’nin Orta Doğu’daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planladığını belirterek, "Güçlerimiz saldırıya uğradığında, insanlarımız öldürüldüğünde ABD'nin karşılık vereceğine dair net bir mesaj göndermeye devam etmek için ek saldırılar ve ek eylemler gerçekleştirme niyetindeyiz” dedi.
Son saldırının ABD’nin tepkisinin sonu değil başlangıcı olduğunu ifade eden Sullivan, “Bazıları görülen, bazıları belki de görülmeyen daha fazla adım olacak. Bunu ucu açık bir askeri eylem olarak tanımlamıyorum" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Yemen’de 13 bölgede 36 noktaya saldırı düzenlendiği aktarılmıştı.