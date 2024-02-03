https://sputniknews.com.tr/20240203/yemende-bombalandi-abd-son-12-saatte-3-ulkeye-saldirdi--1080341249.html

Yemen tekrardan bombalandı: ABD son 12 saatte 3 ülkeye saldırdı

Yemen tekrardan bombalandı: ABD son 12 saatte 3 ülkeye saldırdı

ABD, son on iki saatte Irak, Suriye ve Yemen'e saldırılar gerçekleştirdi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T11:56+0300

2024-02-03T11:56+0300

2024-02-03T12:15+0300

israil- filistin çatışması

abd

yemen

irak

husiler

suriye

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Yemen'deki Husiler ABD ve İngiliz Hava Kuvvetlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Konuya ilişkin haber Husilere bağlı SABA haber ajansında yer aldı.ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Sada kentindeki hedeflere saldırı düzenlediği aktarıldı. Şehrin doğusuna yoğunlaşan saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verilmedi.İngiltere ve ABD ise son saldırılara ilişkin açıklama yapmadı.Suriye: Amerikan işgal güçlerinin hava saldırıları sivillerin de ölümüne yol açtıSuriye Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'nin doğusunda gerçekleştirdiği hava saldırılarının siviller ve askerler arasında can kayıplarına yol açtığını, kamusal ve özel mülklere büyük zarar verdiğini belirtti.ABD'nin Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı milis grupları hedef aldığı hava saldırıları hakkında Şam'dan sert bir açıklama geldi.Yazılı bir açıklama yayınlayan Suriye Savunma Bakanlığı, "Amerikan işgal güçleri, bugün Suriye'nin doğusunda ve Suriye-Irak sınırının yakınında bir dizi mevziye ve kente açık hava saldırısında bulundu. Bunun sonucunda çok sayıda sivil vatandaş ve askeri personel öldü, yaralılar var ve kamusal ve özel mülkler büyük zarar gördü" ifadelerini kullandı.Bakanlık, ABD'nin saldırılarının hiçbir gerekçesinin bulunmadığını ve Suriye ordusunun ve müttefiklerinin terörle mücadele kabiliyetlerini zayıflatma girişimi olduğunu da vurguladı.28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri ölmüştü.ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak Ürdün'deki üs saldırısına karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda süreceğini açıklamıştı.ABD'nin Ortadoğu'da askeri bir çatışma peşinde olmadığını kaydeden Biden, bununla birlikte Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerini vurgulamıştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da, 'Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu' bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240203/biden-us-saldirisina-karsilik-vermeye-basladik-1080335531.html

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