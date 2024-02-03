https://sputniknews.com.tr/20240203/biden-us-saldirisina-karsilik-vermeye-basladik-1080335531.html

Biden: Üs saldırısına karşılığımız, bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda sürecek

Biden: Üs saldırısına karşılığımız, bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda sürecek

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına bugün karşılık vermeye... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

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ABD Başkanı Biden, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Biden, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) destekli milis gruplarca gerçekleştirildiğini savundu ve söz konusu askerlerin cenaze törenine henüz katıldığını belirtti.Bu saldırıya verecekleri karşılık konusunda, "Bu öğleden sonra benim talimatımla ABD ordusu, Suriye ve Irak'taki DMO ve ona bağlı milis gruplara ait hedefleri vurdu. Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek" ifadelerini kullandı.ABD'nin Ortadoğu'da askeri bir çatışma peşinde olmadığını kaydeden Biden, bununla birlikte Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/abdden-irak-ve-suriyede-iran-devrim-muhafizlari-ordusuna-ait-hava-saldirilari-1080334844.html

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