https://sputniknews.com.tr/20240203/ukrayna-ordusu-luganskta-bir-firini-bombaladi-olu-ve-yaralilar-var-1080353485.html
Ukrayna ordusu Lugansk'ta bir fırını bombaladı: Ölü ve yaralılar var
Ukrayna ordusu Lugansk'ta bir fırını bombaladı: Ölü ve yaralılar var
LHC Başkanı Paseçnik, Ukrayna ordusunun Lisiçansk kentindeki bir fırını bombaladığını, onlarca kişinin enkaz altında olabileceğini duyurdu. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T19:30+0300
2024-02-03T19:30+0300
2024-02-03T19:30+0300
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lisiçansk
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ukrayna
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin LHC’nin Lisiçansk kentindeki bir fırını bombaladığını, onlarca kişinin enkaz altında olabileceğini belirtti.Lugansk Halk Cumhuriyeti Hükümeti Telegram kanalında yıkılmış bir fırın binası, parçalanmış arabalar ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının enkazı kaldırdığını gösteren bir video yayımladı.Paseçnik, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lisiçansk'ta bir fırını bombaladı, enkaz altında siviller var. Cephede başarılı olamayan düşmanlarımız sivil halka saldırdı. Hafta sonları halkın yoğun olarak ekmek pişirilen fırına geldiğini bilerek, binaya ateş açtılar” ifadelerini kullandı.Lugansk Askeri İdaresi’nden yapılan açıklamada ise, saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve enkaz altında 40'a yakın kişinin olabileceği belirtildi.Lugansk Askeri İdaresi taafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Olay yerine intikal eden Acil Durumlar Bakanlığı personelinin özel ekipmanlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.Ukrayna ordusu cephe hattında bulunan Lisiçansk’tan çekilirken idari binaların bir kısmını havaya uçurarak yok etmişti. Çatışmalar sonucunda önemli altyapı tesisleri zarar gören kenti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bombalamaya devam ediyor.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer vermişti:Durumu olarak kontrol altında tuttuklarını belirten Paseçnik, "Lisiçansk yönetiminin çalışanları olay yerinde çalışıyor. Tüm mağdurlara yardım sağlanacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-bir-haftada-ukraynadaki-askeri-hedeflere-37-saldiri-duzenledi-1080351220.html
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rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, leonid paseçnik, lisiçansk , rusya acil durumlar bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil, sivil can kaybı
Ukrayna ordusu Lugansk'ta bir fırını bombaladı: Ölü ve yaralılar var
LHC Başkanı Paseçnik, Ukrayna ordusunun Lisiçansk kentindeki bir fırını bombaladığını, onlarca kişinin enkaz altında olabileceğini duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin LHC’nin Lisiçansk kentindeki bir fırını bombaladığını, onlarca kişinin enkaz altında olabileceğini belirtti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Hükümeti Telegram kanalında yıkılmış bir fırın binası, parçalanmış arabalar ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının enkazı kaldırdığını gösteren bir video yayımladı.
Paseçnik, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lisiçansk'ta bir fırını bombaladı, enkaz altında siviller var. Cephede başarılı olamayan düşmanlarımız sivil halka saldırdı. Hafta sonları halkın yoğun olarak ekmek pişirilen fırına geldiğini bilerek, binaya ateş açtılar” ifadelerini kullandı.
Lugansk Askeri İdaresi’nden yapılan açıklamada ise, saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve enkaz altında 40'a yakın kişinin olabileceği belirtildi.
Lugansk Askeri İdaresi taafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Özel ekipmanlar yardımıyla kurbanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 Şubat günü Moskova saatiyle 14.20'de Lisiçansk kentindeki bir fırın bombalandı. Cephede başarılı olamayan ve fırının her zaman ekmek almaya gelen Lisiçansklı sivillerle dolu olduğunu bilen Ukrayna ordusu, kasıtlı olarak kentteki sivillere ateş açtı. Yakınlarda hiçbir askeri tesis bulunmamaktadır.
Olay yerine intikal eden Acil Durumlar Bakanlığı personelinin özel ekipmanlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.
Ukrayna ordusu cephe hattında bulunan Lisiçansk’tan çekilirken idari binaların bir kısmını havaya uçurarak yok etmişti. Çatışmalar sonucunda önemli altyapı tesisleri zarar gören kenti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bombalamaya devam ediyor.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
Cephede başarılı olamayan düşmanlarımız, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin sivil nüfusuna bir kez daha darbe vurdu. Lisiçansk sakinlerinin izinli oldukları bir günde ekmek pişirilen fırına geldiklerini bildikleri için binaya ateş açtılar. Üç kişi hastaneye kaldırıldı. Birkaç düzine sivil daha enkaz altında kalmış olabilir. Acil Durumlar Bakanlığı ve komutanlık çalışanları olay yerinde çalışıyor. Özel ekipmanlar yardımıyla kurbanları kurtarmaya çalışılıyor.
Durumu olarak kontrol altında tuttuklarını belirten Paseçnik, "Lisiçansk yönetiminin çalışanları olay yerinde çalışıyor. Tüm mağdurlara yardım sağlanacak" dedi.