https://sputniknews.com.tr/20240203/ukrayna-ordusu-luganskta-bir-firini-bombaladi-olu-ve-yaralilar-var-1080353485.html

Ukrayna ordusu Lugansk'ta bir fırını bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna ordusu Lugansk'ta bir fırını bombaladı: Ölü ve yaralılar var

LHC Başkanı Paseçnik, Ukrayna ordusunun Lisiçansk kentindeki bir fırını bombaladığını, onlarca kişinin enkaz altında olabileceğini duyurdu. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T19:30+0300

2024-02-03T19:30+0300

2024-02-03T19:30+0300

ukrayna krizi

rusya

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lugansk halk cumhuriyeti

leonid paseçnik

lisiçansk

rusya acil durumlar bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1b/1061687637_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_dd7f0b36d9c9ff4da4325c6b101d9e26.jpg

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin LHC’nin Lisiçansk kentindeki bir fırını bombaladığını, onlarca kişinin enkaz altında olabileceğini belirtti.Lugansk Halk Cumhuriyeti Hükümeti Telegram kanalında yıkılmış bir fırın binası, parçalanmış arabalar ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının enkazı kaldırdığını gösteren bir video yayımladı.Paseçnik, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lisiçansk'ta bir fırını bombaladı, enkaz altında siviller var. Cephede başarılı olamayan düşmanlarımız sivil halka saldırdı. Hafta sonları halkın yoğun olarak ekmek pişirilen fırına geldiğini bilerek, binaya ateş açtılar” ifadelerini kullandı.Lugansk Askeri İdaresi’nden yapılan açıklamada ise, saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve enkaz altında 40'a yakın kişinin olabileceği belirtildi.Lugansk Askeri İdaresi taafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Olay yerine intikal eden Acil Durumlar Bakanlığı personelinin özel ekipmanlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.Ukrayna ordusu cephe hattında bulunan Lisiçansk’tan çekilirken idari binaların bir kısmını havaya uçurarak yok etmişti. Çatışmalar sonucunda önemli altyapı tesisleri zarar gören kenti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bombalamaya devam ediyor.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer vermişti:Durumu olarak kontrol altında tuttuklarını belirten Paseçnik, "Lisiçansk yönetiminin çalışanları olay yerinde çalışıyor. Tüm mağdurlara yardım sağlanacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-bir-haftada-ukraynadaki-askeri-hedeflere-37-saldiri-duzenledi-1080351220.html

rusya

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti

lisiçansk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, leonid paseçnik, lisiçansk , rusya acil durumlar bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil, sivil can kaybı