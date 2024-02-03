Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu bir haftada Ukrayna’daki askeri hedeflere 37 saldırı düzenledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'UNESCO para toplamaktan vakit bulursa piramidin granitle kaplanmasına engel olur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite mezunları yoksullaşıyor
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yönetmenlerin elinden alınıp değiştirilen filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
15:11
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
15:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
19:44
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
20:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
07:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
08:00
3 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
08:10
4 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
09:10
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
09:38
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
10:10
4 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
10:23
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
11:08
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
11:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
16:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
16:27
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
17:21
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
17:29
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
17:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
18:47
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
19:09
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
20:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:53
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
21:11
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-bir-haftada-ukraynadaki-askeri-hedeflere-37-saldiri-duzenledi-1080351220.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu bir haftada Ukrayna’daki askeri hedeflere 37 saldırı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu bir haftada Ukrayna’daki askeri hedeflere 37 saldırı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerine, askeri tesislerine, askeri... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T17:11+0300
2024-02-03T17:11+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
donetsk
kupyansk
zaporojye
herson
iris-t
s-300
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076427_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_092d53b8126904e1f7e3e2b9dd04945c.jpg
Bakanlıktan Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin yapılan açıklamada haftalık güncel verilere yer verildi.Rus ordusunun 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Ukrayna’daki karar alma merkezlerine, askeri tesislerine, askeri havalimanlarının altyapısına, cephanelik ve yakıt üslerine 37 grup saldırı düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, saldırılarda ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin, aşırı milliyetçi oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandıkları yerlerin hedef alındığı, hedeflerin tamamının vurulduğu vurgulandı.‘Rus ordusu tüm istikametlerde düşmanın 92 saldırısını püskürttü’Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin ön cephe hattındaki konumlarını iyileştirdiklerine ve Ukrayna ordusunun 19 saldırısını püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu bölgede son bir haftada bin 825’e yakın asker, 6 tank, 13 zırhlı muharebe aracı, 36 otomobil ve 5 topçu düzeneği kaybettiği vurgulandı.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin ustaca eylemleri ile cephe hattındaki konumlarını iyileştirerek düşmanın hücum gruplarının 22 saldırısının püskürtüldüğü belirtilen açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette son bir haftada 2 bin 245’in üzerinde asker, 5 tank, 19 zırhlı muharebe aracı, 63 otomobil, 28 topçu düzeneği ve 2 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.Kupyansk istikametinde etkili olan Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesinde Tabayevka yerleşimini özgürleştirdikleri ve cephe hattındaki konumlarını iyileştirmeye devam ettikleri vurgulanan açıklamada, düşmanın bu istikamette 750’nin üzerinde asker, bir tank, 9 zırhlı muharebe aracı, 21 otomobil kaybettiği, topçu mücadelesinde ise toplam 8 topçu sisteminin imha edildiğinin altı çizildi.Açıklamaya göre, Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile toplamda düşmanın 9 saldırısını püskürterek atış hasarı verdi, Ukrayna ordusu bu istikamette son bir haftada 735’e yakın asker, 2 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 17 otomobil, ayrıca topçu mücadelesinde 12 topçu düzeneği ve 2 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.Zaporojye istikametinde Rus askeri grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki bir saldırısını püskürttüğünü, ayrıca aynı bölgenin farklı yerleşimlerinde konuşlanan Ukrayna birliklerine atış hasarı verdiğini bildiren bakanlık, Ukrayna’nın bu bölgedeki kayıplarının 385’ten fazla asker, bir tank, 10 zırhlı muharebe aracı, 19 otomobil olduğunu, topçu mücadelesinde ise 15 adet topçu düzeneğinin ve bir Grad çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği bilgisini paylaştı.Herson istikametinde etkili olan Rus askeri grubu birliklerinin önleyici eylemleri, ayrıca hava ve topçu kuvvetlerinin atışları sonucunda Herson bölgesinin 6 yerleşiminde düşmana kayıplar verdirildiğine dikkat çeken bakanlık, Ukrayna ordusunun bu istikamette son bir haftada 290’a yakın asker, 4 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 26 otomobil, 11 tekne ve 12 topçu düzeneği kaybettiği vurgulandı.Açıklamada, “Bir hafta içinde 26 Ukraynalı asker teslim oldu” bilgisine de yer verildi.Operasyonel ve taktik hava kuvvetlerinin, insansız hava araçlarının, füze kuvvetlerinin ve topçu grupların geçen hafta 7 uçaksavar füze sistemini vurduğu, 5 adet S-300, Fransa üretimi bir SAMP-T ve Alman üretimi bir IRIS-T sistemini imha ettiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin 20 adet güdümlü füze, HIMARS, Uragan ve Olha çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 53 füze önlediği, bununla birlikte Ukrayna’ya ait toplam 423 İHA’nın ve 6 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-81-ihasi-imha-edildi-1080233817.html
rusya
donetsk
kupyansk
zaporojye
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076427_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b7b37b44e563f6c125779fc95d6b7978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, kupyansk, zaporojye, herson, iris-t, s-300, iha, insansız hava aracı (iha), himars, uragan, samp-t
rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, kupyansk, zaporojye, herson, iris-t, s-300, iha, insansız hava aracı (iha), himars, uragan, samp-t

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu bir haftada Ukrayna’daki askeri hedeflere 37 saldırı düzenledi

17:11 03.02.2024
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerine, askeri tesislerine, askeri havalimanlarının altyapısına, cephanelik ve yakıt üslerine 37 grup saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin yapılan açıklamada haftalık güncel verilere yer verildi.
Rus ordusunun 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Ukrayna’daki karar alma merkezlerine, askeri tesislerine, askeri havalimanlarının altyapısına, cephanelik ve yakıt üslerine 37 grup saldırı düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, saldırılarda ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin, aşırı milliyetçi oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandıkları yerlerin hedef alındığı, hedeflerin tamamının vurulduğu vurgulandı.

‘Rus ordusu tüm istikametlerde düşmanın 92 saldırısını püskürttü’

Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin ön cephe hattındaki konumlarını iyileştirdiklerine ve Ukrayna ordusunun 19 saldırısını püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu bölgede son bir haftada bin 825’e yakın asker, 6 tank, 13 zırhlı muharebe aracı, 36 otomobil ve 5 topçu düzeneği kaybettiği vurgulandı.
Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin ustaca eylemleri ile cephe hattındaki konumlarını iyileştirerek düşmanın hücum gruplarının 22 saldırısının püskürtüldüğü belirtilen açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette son bir haftada 2 bin 245’in üzerinde asker, 5 tank, 19 zırhlı muharebe aracı, 63 otomobil, 28 topçu düzeneği ve 2 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.
Kupyansk istikametinde etkili olan Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesinde Tabayevka yerleşimini özgürleştirdikleri ve cephe hattındaki konumlarını iyileştirmeye devam ettikleri vurgulanan açıklamada, düşmanın bu istikamette 750’nin üzerinde asker, bir tank, 9 zırhlı muharebe aracı, 21 otomobil kaybettiği, topçu mücadelesinde ise toplam 8 topçu sisteminin imha edildiğinin altı çizildi.
Açıklamaya göre, Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile toplamda düşmanın 9 saldırısını püskürterek atış hasarı verdi, Ukrayna ordusu bu istikamette son bir haftada 735’e yakın asker, 2 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 17 otomobil, ayrıca topçu mücadelesinde 12 topçu düzeneği ve 2 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.
Zaporojye istikametinde Rus askeri grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki bir saldırısını püskürttüğünü, ayrıca aynı bölgenin farklı yerleşimlerinde konuşlanan Ukrayna birliklerine atış hasarı verdiğini bildiren bakanlık, Ukrayna’nın bu bölgedeki kayıplarının 385’ten fazla asker, bir tank, 10 zırhlı muharebe aracı, 19 otomobil olduğunu, topçu mücadelesinde ise 15 adet topçu düzeneğinin ve bir Grad çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği bilgisini paylaştı.
Herson istikametinde etkili olan Rus askeri grubu birliklerinin önleyici eylemleri, ayrıca hava ve topçu kuvvetlerinin atışları sonucunda Herson bölgesinin 6 yerleşiminde düşmana kayıplar verdirildiğine dikkat çeken bakanlık, Ukrayna ordusunun bu istikamette son bir haftada 290’a yakın asker, 4 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 26 otomobil, 11 tekne ve 12 topçu düzeneği kaybettiği vurgulandı.
Açıklamada, “Bir hafta içinde 26 Ukraynalı asker teslim oldu” bilgisine de yer verildi.
Operasyonel ve taktik hava kuvvetlerinin, insansız hava araçlarının, füze kuvvetlerinin ve topçu grupların geçen hafta 7 uçaksavar füze sistemini vurduğu, 5 adet S-300, Fransa üretimi bir SAMP-T ve Alman üretimi bir IRIS-T sistemini imha ettiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin 20 adet güdümlü füze, HIMARS, Uragan ve Olha çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 53 füze önlediği, bununla birlikte Ukrayna’ya ait toplam 423 İHA’nın ve 6 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
Rus ordusu askeri topçu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 81 İHA’sı imha edildi
31 Ocak, 16:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала