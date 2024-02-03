https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-bir-haftada-ukraynadaki-askeri-hedeflere-37-saldiri-duzenledi-1080351220.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu bir haftada Ukrayna’daki askeri hedeflere 37 saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu bir haftada Ukrayna’daki askeri hedeflere 37 saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerine, askeri tesislerine, askeri... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T17:11+0300

2024-02-03T17:11+0300

2024-02-03T17:11+0300

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Bakanlıktan Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin yapılan açıklamada haftalık güncel verilere yer verildi.Rus ordusunun 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Ukrayna’daki karar alma merkezlerine, askeri tesislerine, askeri havalimanlarının altyapısına, cephanelik ve yakıt üslerine 37 grup saldırı düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, saldırılarda ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin, aşırı milliyetçi oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandıkları yerlerin hedef alındığı, hedeflerin tamamının vurulduğu vurgulandı.‘Rus ordusu tüm istikametlerde düşmanın 92 saldırısını püskürttü’Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin ön cephe hattındaki konumlarını iyileştirdiklerine ve Ukrayna ordusunun 19 saldırısını püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu bölgede son bir haftada bin 825’e yakın asker, 6 tank, 13 zırhlı muharebe aracı, 36 otomobil ve 5 topçu düzeneği kaybettiği vurgulandı.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin ustaca eylemleri ile cephe hattındaki konumlarını iyileştirerek düşmanın hücum gruplarının 22 saldırısının püskürtüldüğü belirtilen açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette son bir haftada 2 bin 245’in üzerinde asker, 5 tank, 19 zırhlı muharebe aracı, 63 otomobil, 28 topçu düzeneği ve 2 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.Kupyansk istikametinde etkili olan Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesinde Tabayevka yerleşimini özgürleştirdikleri ve cephe hattındaki konumlarını iyileştirmeye devam ettikleri vurgulanan açıklamada, düşmanın bu istikamette 750’nin üzerinde asker, bir tank, 9 zırhlı muharebe aracı, 21 otomobil kaybettiği, topçu mücadelesinde ise toplam 8 topçu sisteminin imha edildiğinin altı çizildi.Açıklamaya göre, Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile toplamda düşmanın 9 saldırısını püskürterek atış hasarı verdi, Ukrayna ordusu bu istikamette son bir haftada 735’e yakın asker, 2 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 17 otomobil, ayrıca topçu mücadelesinde 12 topçu düzeneği ve 2 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.Zaporojye istikametinde Rus askeri grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki bir saldırısını püskürttüğünü, ayrıca aynı bölgenin farklı yerleşimlerinde konuşlanan Ukrayna birliklerine atış hasarı verdiğini bildiren bakanlık, Ukrayna’nın bu bölgedeki kayıplarının 385’ten fazla asker, bir tank, 10 zırhlı muharebe aracı, 19 otomobil olduğunu, topçu mücadelesinde ise 15 adet topçu düzeneğinin ve bir Grad çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği bilgisini paylaştı.Herson istikametinde etkili olan Rus askeri grubu birliklerinin önleyici eylemleri, ayrıca hava ve topçu kuvvetlerinin atışları sonucunda Herson bölgesinin 6 yerleşiminde düşmana kayıplar verdirildiğine dikkat çeken bakanlık, Ukrayna ordusunun bu istikamette son bir haftada 290’a yakın asker, 4 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 26 otomobil, 11 tekne ve 12 topçu düzeneği kaybettiği vurgulandı.Açıklamada, “Bir hafta içinde 26 Ukraynalı asker teslim oldu” bilgisine de yer verildi.Operasyonel ve taktik hava kuvvetlerinin, insansız hava araçlarının, füze kuvvetlerinin ve topçu grupların geçen hafta 7 uçaksavar füze sistemini vurduğu, 5 adet S-300, Fransa üretimi bir SAMP-T ve Alman üretimi bir IRIS-T sistemini imha ettiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin 20 adet güdümlü füze, HIMARS, Uragan ve Olha çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 53 füze önlediği, bununla birlikte Ukrayna’ya ait toplam 423 İHA’nın ve 6 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-81-ihasi-imha-edildi-1080233817.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, kupyansk, zaporojye, herson, iris-t, s-300, iha, insansız hava aracı (iha), himars, uragan, samp-t