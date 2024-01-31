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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-81-ihasi-imha-edildi-1080233817.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 81 İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 81 İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun yaklaşık 995 askeri etkisiz hale getirildiğini, Alman yapımı IRIS-T hava... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T16:40+0300
2024-01-31T17:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
donetsk
herson
askeri operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun yaklaşık 995 askeri etkisiz hale getirilirken Alman yapımı IRIS-T hava savunma füze sistemi ve 81 insansız hava aracı (İHA) vuruldu.Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 80 asker, bir tank, üç otomobil, İngiltere yapımı AS-90 topçu sistemi ve ABD yapımı M777 obüs kaybetti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri sonucu, cephede daha iyi mevziler ve konumlar elde edildi. Ukrayna ordusunun askeri personel ve teçhizatın yoğunlaştığı noktalar vuruldu. Ayrıca Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 280 asker, iki zırhlı savaş aracı ve yedi otomobil olarak gerçekleşti.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri ön cephedeki konumlarını iyileştirmeyi başardı. Askeri personel ve teçhizatın yoğunlaştığı yerleri vurulan Ukrayna ordusunun 310’a kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir tank, üç zırhlı savaş aracı, 10 otomobil ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukraynalıların verdiği zayiat 115 asker, iki zırhlı savaş aracı ve iki otomobil oldu.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun askeri personel ve teçhizatın yoğunlaştığı noktalara topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 80 asker, bir tank, üç zırhlı savaş aracı, iki otomobil ve D-30 obüsü kaybetti.Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin aktif eylemleri ve kombine saldırıları sonucu Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 asker, beş otomobil olarak gerçekleşirken bir füze ve topçu mühimmat deposu yok edildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait Alman yapımı IRIS-T hava savunma füze sistemi ve bir Pelikan radarı vurulurken 81 İHA’sı düşürüldü.Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA düşürdüRusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.“31 Ocak 2024 günü saat 15.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” denilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detay aktarılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ukrayna-ordusu-gorlovka-donetsk-karayoluna-saldirdi-iki-sivil-oldu-1080222289.html
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, herson, askeri operasyon
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, herson, askeri operasyon

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 81 İHA’sı imha edildi

16:40 31.01.2024 (güncellendi: 17:07 31.01.2024)
© AFP 2023 / Станислав КрасильниковRus ordusu askeri topçu
Rus ordusu askeri topçu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun yaklaşık 995 askeri etkisiz hale getirildiğini, Alman yapımı IRIS-T hava savunma füze sistemi ve 81 insansız hava aracının da (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun yaklaşık 995 askeri etkisiz hale getirilirken Alman yapımı IRIS-T hava savunma füze sistemi ve 81 insansız hava aracı (İHA) vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 80 asker, bir tank, üç otomobil, İngiltere yapımı AS-90 topçu sistemi ve ABD yapımı M777 obüs kaybetti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri sonucu, cephede daha iyi mevziler ve konumlar elde edildi. Ukrayna ordusunun askeri personel ve teçhizatın yoğunlaştığı noktalar vuruldu. Ayrıca Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 280 asker, iki zırhlı savaş aracı ve yedi otomobil olarak gerçekleşti.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri ön cephedeki konumlarını iyileştirmeyi başardı. Askeri personel ve teçhizatın yoğunlaştığı yerleri vurulan Ukrayna ordusunun 310’a kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir tank, üç zırhlı savaş aracı, 10 otomobil ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukraynalıların verdiği zayiat 115 asker, iki zırhlı savaş aracı ve iki otomobil oldu.
Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun askeri personel ve teçhizatın yoğunlaştığı noktalara topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 80 asker, bir tank, üç zırhlı savaş aracı, iki otomobil ve D-30 obüsü kaybetti.
Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin aktif eylemleri ve kombine saldırıları sonucu Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 asker, beş otomobil olarak gerçekleşirken bir füze ve topçu mühimmat deposu yok edildi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait Alman yapımı IRIS-T hava savunma füze sistemi ve bir Pelikan radarı vurulurken 81 İHA’sı düşürüldü.

Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.
31 Ocak 2024 günü saat 15.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” denilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detay aktarılmadı.
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