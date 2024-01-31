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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ukrayna-ordusu-gorlovka-donetsk-karayoluna-saldirdi-iki-sivil-oldu-1080222289.html
Ukrayna ordusu Gorlovka-Donetsk karayoluna saldırdı: İki sivil öldü
Ukrayna ordusu Gorlovka-Donetsk karayoluna saldırdı: İki sivil öldü
Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Gorlovka-Donetsk karayolunda ilerleyen bir araca isabet etmesi sonucu iki sivilin hayatını kaybettiği... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının Gorlovka-Donetsk karayolunda Panteleymonovka kasabası yakınında bir sivil otomobile isabet etmesi sonucu iki sivil vatandaş hayatını kaybetti” diye yazdı.Prihodko, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.Ukrayna ordusunun savaş suçlarını takip eden Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece saatlerinden itibaren Gorlovka şehrini yoğun bombardıman altında tuttuğu kaydedildi. Saldırılarda misket bombalarının da kullanıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240129/ukrayna-donetske-saldirdi-en-az-3-olu-1080165003.html
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Ukrayna ordusu Gorlovka-Donetsk karayoluna saldırdı: İki sivil öldü

14:36 31.01.2024
© Fotoğraf : Alexei Orlov/StenincontestРабота из серии "Зарево" российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при
Работа из серии Зарево российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Fotoğraf : Alexei Orlov/Stenincontest
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Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Gorlovka-Donetsk karayolunda ilerleyen bir araca isabet etmesi sonucu iki sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının Gorlovka-Donetsk karayolunda Panteleymonovka kasabası yakınında bir sivil otomobile isabet etmesi sonucu iki sivil vatandaş hayatını kaybetti” diye yazdı.
Prihodko, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ukrayna ordusunun savaş suçlarını takip eden Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece saatlerinden itibaren Gorlovka şehrini yoğun bombardıman altında tuttuğu kaydedildi. Saldırılarda misket bombalarının da kullanıldığı belirtildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
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