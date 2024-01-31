https://sputniknews.com.tr/20240131/ukrayna-ordusu-gorlovka-donetsk-karayoluna-saldirdi-iki-sivil-oldu-1080222289.html
Ukrayna ordusu Gorlovka-Donetsk karayoluna saldırdı: İki sivil öldü
Ukrayna ordusu Gorlovka-Donetsk karayoluna saldırdı: İki sivil öldü
Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Gorlovka-Donetsk karayolunda ilerleyen bir araca isabet etmesi sonucu iki sivilin hayatını kaybettiği... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T14:36+0300
2024-01-31T14:36+0300
2024-01-31T14:36+0300
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rusya savunma bakanlığı
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının Gorlovka-Donetsk karayolunda Panteleymonovka kasabası yakınında bir sivil otomobile isabet etmesi sonucu iki sivil vatandaş hayatını kaybetti” diye yazdı.Prihodko, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.Ukrayna ordusunun savaş suçlarını takip eden Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece saatlerinden itibaren Gorlovka şehrini yoğun bombardıman altında tuttuğu kaydedildi. Saldırılarda misket bombalarının da kullanıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240129/ukrayna-donetske-saldirdi-en-az-3-olu-1080165003.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), saldırı
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), saldırı
Ukrayna ordusu Gorlovka-Donetsk karayoluna saldırdı: İki sivil öldü
Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Gorlovka-Donetsk karayolunda ilerleyen bir araca isabet etmesi sonucu iki sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının Gorlovka-Donetsk karayolunda Panteleymonovka kasabası yakınında bir sivil otomobile isabet etmesi sonucu iki sivil vatandaş hayatını kaybetti” diye yazdı.
Prihodko, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ukrayna ordusunun savaş suçlarını takip eden Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece saatlerinden itibaren Gorlovka şehrini yoğun bombardıman altında tuttuğu kaydedildi. Saldırılarda misket bombalarının da kullanıldığı belirtildi.